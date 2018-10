Bataille de Sayada : La communion entre le peuple et l’ALN

Traversée par la voie ferrée qui la coupait en deux, la wilaya de Bordj Bou Arreridj dépendait, à cause de cette situation, à la fois de la Wilaya 1 pour le Sud et l’Est et de la Wilaya 3 pour le Nord et l’Ouest.

La région de Ras El Oued, qui faisait partie de la première, a enregistré plusieurs batailles dont celle de Sayada, qui a eu lieu le 17 septembre 1961. Cette région était connue pour son soutien à la Révolution.

Ce qui a poussé les forces coloniales à installer une garnison permanente au chef-lieu de la commune. Ce qui n’a pas empêché les moudjahidines de se rendre dans les villages de Ras El Oued pour effectuer des opérations ou reprendre leurs forces. Ils étaient sûrs du bon accueil de la population.

C’est ce qui était arrivé, la veille de cette date, quand une section de l’ALN conduite par le moudjahid Fareh Mohamed Tayeb est descendue dans un village de la région du nom de Dhraa El Mileg où ils ont été invités à dîner par un habitant. Les membres de la section au nombre de 35 n’ont pas été une contrainte pour sa famille qui s’est déployée pour assurer le couvert même rudimentaire aux invités qui n’en demandaient pas tant. Les moudjahidines ont profité de l’occasion pour se répartir les tâches. C’est ainsi qu’ils ont décidé de se disperser en trois groupes. Comme cela, ils limitent les dégâts dans leurs déplacements.

Bien leur a pris, puisque le groupe qui était dirigé par le commandant de section s’est trouvé encerclé dès qu’il a mis les pieds au village de Sayada, situé dans la commune d’Ouled Braham. L’information donnée sans doute par un harki a été rapide.

Il était quatre heures du matin quand les membres du groupe, qui ont senti la présence ennemie, ont pris position pour faire face à la tentative de ce dernier de les prendre vivants. La bataille dans laquelle les forces coloniales ont utilisé les blindés et l’aviation a été des plus rudes. Les moudjahidines ne se sont pas avoués vaincus.

Avec leurs mitraillettes, ils ont fait subir d’importantes pertes à l’ennemi. Il faut dire qu’ils se déplaçaient sans cesse, faisant croire à un nombre plus élevé qu’ils ne l’étaient. A la tombée de la nuit, le combat s’est arrêté. L’ennemi promettait de revenir avec une force plus importante le lendemain. Les moudjahidines avaient perdu 19 des leurs durant la bataille. Le groupe était pratiquement décimé. Ce qui a poussé son responsable qui a échappé miraculeusement à la mort avec deux autres compagnons à se replier.

C’est dans les habits de bergers fournis par les habitants avec quelques moutons qu’ils se sont rendus au Nord pour rejoindre leur base quelques jours plus tard.

F. D.