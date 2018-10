Béjaïa : La stratégie offensive des moudjahidine

Le déclenchement de la guerre de Libération, avec le premier coup de feu du 1er Novembre 1954, est incontestablement le préambule de l’histoire de l’Algérie gravée en lettres d’or et dont la voix a retenti dans le monde entier.

Un peuple qui a rejeté l’oppression et l’exploitation de l’ennemi, un peuple né pour la liberté et non la domination, un peuple qui voulait prendre en main son destin et ne jamais vivre en esclave. La première balle qui a été tiré le 1er Novembre n’est qu’une longue et douloureuse étape vécue par le peuple algérien. Ce peuple algérien qui subissait les affres du colonialisme français a décidé de prendre en main son destin en annonçant le combat contre l’occupant. L’étincelle a jailli le 1er Novembre 1954 à travers une déclaration appelant le peuple à se mobiliser et à s’unir pour répondre a l’appel des moudjahidine qui ne voulaient plus vivre dans la clandestinité, mais affronter l’occupant avec le modeste arsenal militaire composé de fusils de chasse mais surtout avec une volonté inébranlable et un courage sans faille. Le peuple algérien savait pertinemment que lorsque «le peuple un jour veut la vie, force est au destin de répondre, aux ténèbres de se dissiper et au chaines de se briser».



Le message de la vallée de la Soummam



La révolution algérienne a touché toutes les populations des villages et douars qui se sont révoltées contre l’occupation et la domination de l’armée française qui voulaient garder l’Algérie comme partie intégrante de la France. Dans la vallée de la Soummam, les populations qui aspiraient à une justice et à la liberté se sont donné le mot d’ordre sous la bannière de l’armée de libération nationale. «Libérez l’Algérie». De Tazmalt à Bejaia, en passant par Akbou, Sidi Aich et El Kseur et jusqu’à Kherrata, l’armée coloniale s’est concentrée dans les villes intimidant les populations pour les pousser à dénoncer les «rebelles». Les interrogatoires, les incursions dans les maisons et les tortures étaient pratiqués au quotidien. Da Arezki de Ighzer Amokrane est de ceux qui ont subi l’injustice de l’armée coloniale. Il dira que sa maison « a été saccagée plusieurs fois car on me soupçonnait d’être un fellaga. Un jour j’étais assis devant la porte de ma maison, un groupe de six soldats français s’avança vers moi et me demanda mes papiers d’identité. J’ai répondu que je n’en n’avais pas. Un soldat me gifla et me dit qu’est-ce que tu as à dire maintenant. Je répondais «Hadher assif iguesousmen» qui veut dire «Méfiez-vous de l’eau qui dort». Une phrase qui les a mis en rage. Ils m’ont m’embarqué dans leur camion. Trois jours après, je fut libéré et je rejoins un groupe d’habitants qui était déterminé à affronter ces soldats ennemis. Nous faisons le porte à porte pour sensibiliser les populations et surtout leur inculquer la «culture du silence». Gare à celui qui trahit notre mission. Avec des fusils de chasse nous guettons les soldats français sur les toits de nos maisons. Peu importe notre avenir, la peur doit changer de camp et le pays doit retrouver son indépendance». Au fil des jours toute la population de la vallée de la Soummam est mobilisée. La panique gagnait chaque jour l’ennemi qui redoublait de férocité et qui ne fait aucune distinction entre les habitants. La guerre a bien commencé et il fallait atteindre son objectif. Le coup de feu du 1er Novembre a secoué les cœurs des algériens qui savaient que la lutte et la guerre seront rudes et que le prix sera lourd mais l’indépendance est indiscutable. La révolution armée déclenchée en novembre 1954 a permis a tout le peuple algérien de s’unir comme un seul homme debout pour affronter l’ennemi. Toutes les régions du pays se sont mobilisées autour des moudjahidine qui ont menés une lutte héroïque pour que le drapeau algérien aujourd’hui puisse flotter à travers le pays et dans le monde.

Dès le début de l’année 1955, la tâche principale était de convaincre les populations du bon droit de l’action armée par une campagne d’information et de sensibilisation car personne ne connaissait encore par qui la révolution a été déclenchée. Les premiers commissaires politiques chargés de cette action ont été choisis pour leur connaissance du terrain et leur grand savoir-faire en matière de récupération psychologique des populations.



Le journal El Moudjahid, allié incontournable de la lutte armée



Le congrès de la Soummam qui été préparé dans la plus grande clandestinité, à quelques kilomètres des postes militaires français de Taourit, Akbou, Takrietz et Seddouk a été une réussite complète et s’est déroulé sans aucun incident notable.

De ce fait grâce à l’application des résolutions et a la nouvelle organisation de la wilaya, la lutte armée s’est amplifiée et des succès importants ont été remportés tout au long des années 1956 et 1957. C’est aussi après le congrès de la Soummam que de grandes opérations aéroportées ont été déclenchées croyant que les «chefs rebelles » étaient encore là. L’opération « Duffour» qui a commencé dans la vallée de la Soummam s’est terminée aux confins des Bibans et dans les Hauts Plateaux de Sétif et Bordj Bou Arreridj sans qu’aucun des responsables de la Révolution ne soit touché. Pour ce qui est des renseignements et de la communication lors de la guerre de Libération et en ce qui concerne la propagande, il existe au niveau de la wilaya, au PC de l’Akfadou et de Bounaamane, un service de presse très efficace. Des tracts sont souvent diffusés à l’intention des populations et des moudjahidine et le journal El Moudjahid paraissait mensuellement. Ce journal relate des actions militaires de l’Armée de libération nationale (ALN) et les atrocités commises par l’armée française. Il relate également l’activité diplomatique de nos dirigeants à l’extérieur. Il faut préciser qu’en ce qui concerne le service de presse, le colonel Amirouche a regroupé tous les intellectuels qui se trouvaient au maquis pour en faire des conseillers et diriger ce service au niveau de la Wilaya. Parmi eux, Tahar Amirouchène, Hocine Sahli, maître Benabid Youcef, le professeur Amardjia, les instituteurs Hamel, Ferhani, il y en avait d’autres car l’état-major du colonel Amirouche était très important. Par ailleurs dans les forêts de l’Akfadou, Bounaâmane et Attrouche, il existait de véritables hôpitaux dirigés par des médecins de renom a l’exemple de Ahmed Ben Abid et Mustapha Laliam qui prodiguaient les soins nécessaires aux moudjahidine blessés, parfois dans de pénibles conditions lorsqu’il s’agissait d’interventions chirurgicales.

Des soins sont aussi donnés aux populations et beaucoup de moudjahidine ont reçu une formation d’aide-soignant de la part de ces praticiens. Certes, les nouvelles générations doivent préserver ce grand acquis de nos aînés, dont beaucoup d’entre eux ont sacrifiés leur vie durant la lutte armée pour que vive l’Algérie libre, indépendante et souveraine. Une Algérie de progrès et de prospérité pour tous ses enfants.

Certes seul le courage, la volonté et le nationaliste ont primé lors de cette lutte de libération. Pour que la Révolution soit plus efficace, mieux organisée et surtout permanente, il fallait une stratégie militaire pour contrer l’ennemi, l’organisation est plus que nécessaire. C’est à partir de cette idée que fut organisé le congrès de la Soummam, le 20 août 1956. La tenue du congrès de la Soummam, à Ifri Ouzellaguène, en plein cœur de la vallée de la Soummam, a été un moment décisif de la guerre de Libération face à l’ennemi colonial.



« Le congrès de la Soummam nous a donné ce formidable sentiment que nous avions déjà un État. »



Le congrès de la Soummam, organisé par Abane Ramdane et Larbi Ben Mhidi, est souvent présenté comme l’acte fondateur de la Révolution algérienne, autant que du futur Etat indépendant. C’est en effet à cette occasion qu’ont été édictés les grands principes structurant l’organisation de la Révolution ainsi que les modalités d’organisation administrative et militaire du mouvement de Libération. «Le congrès de la Soummam nous a donné ce formidable sentiment que nous avions déjà un État», dira quelques années plus tard Ali Lounici, officier de l’ALN à la Wilaya IV. Le congrès de la Soummam, acte fondateur de l’État algérien moderne et pilier déterminant pour la réussite de la Révolution algérienne, a eu lieu le 20 août 1956 dans la commune d’Ouzellaguène. Il est organisé principalement par Abane Ramdane qui a réussi à rallier à sa cause Ben Mhidi et Krim Belkacem. Les partisans du congrès de la Soummam étaient Krim Belkacem, Omar Ouamrane, Si M’Hamed Bougara, Youcef Zighout, Bentobal, Slimane Dehilès, Azzedine, Si Lakhdar, Ali Khodja, Ali Mellah, etc. Mostefa Ben Boulaïd ne sera pas présent lors du congrès. La délégation extérieure dirigée par Ahmed Ben Bella n’a pu rejoindre le territoire. La stratégie mise en place par les dirigeants de la Révolution armée algérienne a prouvé que le déclenchement du premier novembre nécessitait impérativement un plan d’action à mettre en œuvre pour affronter l’armée coloniale, qui était mieux équipée sur le plan armement mais qui aurait tout le mal à se dessaisir des combattants héroïques algériens qui ne voyaient en cette guerre que la souveraineté et l’indépendance du pays, malgré tous les sacrifices qui les attendaient. Il fallait s’organiser sur le terrain et occuper rationnellement le territoire pour affliger plus de pertes à l’ennemi et surtout mettre en échec toutes ses tentatives de colonialisation. Ainsi, cet événement historique a permis de jeter les premiers jalons de la Révolution algérienne et de mettre en place une plateforme pour mener héroïquement la lutte contre le colonialisme qui a permis à l’Algérie de recouvrer son indépendance et sa souveraineté nationale. La tenue du premier congrès du FLN, plus précisément le congrès de la Soummam, le 20 août 1956 dans le village d’Ifri, en plein cœur de la vallée de la Soummam constitue incontestablement l’une des pages les plus glorieuses de la lutte armée menée par le peuple algérien contre le colonialisme français.



Une révolution par le peuple et pour le peuple



Ainsi l’Armée de libération nationale a su donner la souveraineté et la dignité au peuple algérien à travers sa lutte héroïque et sa détermination incontestable comme l’a bien cité le grand poète de la Révolution algérienne Moufdi Zakaria à travers ses extraits : «Nous avons occupé la scène de l’Histoire, en déclamant des vers ainsi qu’une prière dont les invocations jaillissent de ton âme, Algérie».

Mustapha Laouer