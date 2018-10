SIDI BEL-ABBèS : Le quartier EL-Graba, foyer de nationalisme et de résistance

Evocateur d’une époque, d’une histoire et d’une vie même pour qu’il demeure un repère d’identification de la population locale autrefois évoluant dans la convivialité et la solidarité surtout, le quartier El Graba a effectivement des singularités pour constituer une source d’inspiration et une référence pour les historiens en charge, notamment de faire le récit du mouvement nationaliste et décrire les faits de la Révolution au niveau de cette région. Une région considérée de surcroît comme le bastion de la légion étrangère de par la forte présence des forces de l’occupation pour que toute la population des indigènes soit concentrée sur cet espace presque barricadé pour mieux maîtriser le mouvement de circulation et «sécuriser» les colons….

Un tel isolement qui ne voulait pas dire son nom, ne pouvait que raffermir des liens entre les différentes composantes du quartier et développer une certaine prise de conscience pour s’interroger sur un sort réservé à une population et un ordre d’injustice établi. Dans l’esplanade se trouvant au cœur du quartier, poètes, chanteurs et gouels se succédaient à longueur de journée pour rappeler les batailles menées par les ancêtres et la bravoure de leurs hommes sous le regard méfiant de l’occupant. Aux alentours, les terrasses se remplissaient chaque soir pour commenter le quotidien et s’étaler sur les activités du mouvement nationaliste entreprises par les vieux militants. Et certains cafés se sont érigés en sièges de ces formations pour débattre dans la clandestinité souvent les sujets d’actualité et aborder les voies et moyens à mettre en œuvre pour l’indépendance. «Des contacts étaient fréquents avec les dirigeants du mouvement nationaliste…», nous confie Hadj Mohamed, un ancien militant qui se rappelle encore de l’organisation prévalant au sein de ce quartier et de l’engagement des militants de la cause nationale. C’est au niveau de ce quartier curieusement que la création de l’USMBA en 1933 fut annoncée en signe de résistance et de concurrence à la formation des colons le SCBA. Tous les moyens étaient bons pour manifester une présence et exprimer tacitement un refus à l’ordre colonial…



Le premier noyau arrêté…



Au milieu de cette grande foule, un premier noyau composé des Tayebi Larbi, Nedjadi Mohamed, Ali Marabout, Hmida Guerrouache, Bouda Abderrahmane, Abdelmadjid Dalla, Abdelkader Boumelik, Mohamed Amir Benaissa et autres furent arrêtés et incarcérés pendant un temps, en signe de répression et d’avertissement surtout pour les autres activistes implantés dans les zones rurales. Une manifestation, nous raconte-t-on était même organisée mais vite réprimée par les forces coloniales fortement implantées dans le quartier puisque un poste de surveillance existait pour contrôler tout passager et suivre attentivement le mouvement de circulation et de la population. Cette arrestation a amené les militants à revoir bien évidemment leur stratégie et à opérer autrement pour davantage gagner du terrain et étendre le réseau.

Les interpellations au quotidien pratiquement des sympathisants du mouvement ravivaient au contraire un sentiment de persévérance pour maintenir la pression et poursuivre le combat. Le déclenchement de la Révolution fut d’ailleurs marqué par des actes de sabotage de lignes téléphoniques et d’électricité à proximité de la localité Sidi Ali Boussidi par quelques membres du noyau, en l’occurrence Abderrahmane Bouda et Abdelmadjid Dalla. La mise en place des structures de la zone 5, Wilaya V, conformément au découpage décidé par la Révolution fut suivie par notamment la création de l’organisation urbaine dont le commandement a été confiée au chahid Boumelik Abdelkader, cet ancien syndicaliste et activiste connu pour son dévouement et sa bravoure avant qu’il ne soit guillotiné au mois de décembre de l’année 1956. Par sa lutte, cette organisation a perturbé l’ordre établi pour semer le doute et créer l’amalgame au sein des forces d’occupation et des colons aussi. Une organisation issue pour la plupart de ce quartier qui était une véritable école du patriotisme. La grève des étudiants par exemple a été une opportunité pour les jeunes lycéens du quartier de rejoindre en masse le maquis et de tomber au champ d’honneur. Les noms Sebbar, Alfrid, Amarouche et autres qui ont quitté les bancs du lycée pour la cause nationale, resteront gravés dans la mémoire collective pour inspirer la nouvelle génération…

El Graba, aujourd’hui quartier Emir Abdelkader, a été effectivement témoin de faits et événements de l’histoire de la cité de la Mekkerra pour rester cette référence dans la lutte de libération et constituer un repère d’identification de la population Belabbesienne. Il a enfanté ceux qui ont eu l’honneur d’ailleurs d’assumer de hautes fonctions dans les structures de l’Etat pour demeurer fidèles à leurs idéaux et à un serment prêté par nos valeureux chouhada… des hommes aux grandes valeurs tout bonnement pour qu’un hommage appuyé leur soit rendu en la circonstance…

Abbès Bellaha