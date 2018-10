L’édification se poursuit

Les Oranais, et à l’instar de leurs compatriotes aux quatre coins du pays, célèbrent, cette année, le 64e anniversaire du déclenchement de notre glorieuse Révolution du 1er Novembre 1954. Cette date singulière fondatrice de notre histoire contemporaine, couronnée par une indépendance arrachée au prix de millions de sacrifices, a constitué aussi la première marche vers un long processus d’édification institutionnelle, économique et sociale, ayant connu un rythme sans pareil durant les 19 dernières années.

La wilaya d’Oran illustre le parfait exemple de ce constat. La ville qui rêve de se hisser au rang des métropoles méditerranéennes défend la légitimité de cette ambition en s’appuyant sur des chiffres concrets et des réalisations visibles ayant totalement transformé son visage. En effet, les derniers chiffres actualisés révélés par le wali d’Oran Mouloud Chérifi, font état de l’inscription de 170.337 logements toutes formules confondues dont 99.259 réalisées et 71.000 sont en cours de réalisation, et ce depuis 1999. Dans le domaine de l’éducation, il a été réalisé 53 lycées et 74 établissements moyens et 150 écoles primaires et le nombre des élèves scolarisés qui était de 249.000 en 1999, est passé aujourd’hui à 356.000.

Pour ce qui est de l’enseignement supérieur, la wilaya a bénéficié d’un nombre important de structures qui lui ont permis d’assurer 49.950 places pédagogiques nouvelles et une capacité d’accueil de 24.318 lits. 350 logements de fonction ont, par ailleurs été réalisés, au profit des enseignants universitaires. Dans le domaine des travaux publics, il a été réalisé un réseau routier totalisant, 42 passerelles et 13 trémies. Quant au secteur du transport aérien, la wilaya a bénéficié d’un nouvel aéroport d’une capacité d’accueil de 4,6 millions de passagers par an et d’une grande extension de la gare maritime qui est passée de 11 à 23 hectares. En matière d’énergie, plus de 18.000 de foyers ont été raccordés au réseau électrique grâce à la réalisation de 746 km de câbles et plus de 95.321 foyers au réseau du gaz naturel. Concernant le secteur de l’hydraulique la capitale de l’Ouest a bénéficié d’une station de dessalement d’eau de mer qui compte parmi les plus importantes dans le monde avec une capacité de 500.000 m3/j. A cela s’ajoute deux autres stations d’une capacité moindre, celles de Kahrama et Bousfer qui assurent successivement 90.000 m3 et 5.000 m3. Pour ce qui est du développement des ressources en eau, la mise en service en 2009 du projet du MAO « Mostaganem-Arzew-Oran» a mis un terme à la souffrance des Oranais au sujet de la pénurie en eau potable. Ce projet a permis le transfert de 110 millions de mètres cubes d’eau par an vers Oran qui, soulignons-le, ne dispose pas suffisamment de ressources locales. Le secteur de la Jeunesse et des Sports a connu, à son tour, un saut qualitatif grâce aux nombreux projets réalisés dans le cadre des différents programmes quinquennaux du Président de la République, Abdelazziz Bouteflika. En effet, Oran a bénéficié de l’un des plus importants complexes sportifs dans le pays doté de 40.000 sièges et plus de 200 stades de proximité. Au volet économique de nouveaux pôles industriels sont sortis de terre dont celui dédié à la mécanique à Oued Tlélat, à l’industrie sidérurgique à Béthioua et un pôle abritant les unités de productions agroalimentaires et pharmaceutiques à Tafraoui. Selon un chiffre actualisé, 837 projets ont été agréés à l’échelle de la wilaya depuis 2011 totalisant un investissement de 300 milliards de dinars et ayant permis la création de 64 mille emplois. En matière de santé, la couverture sanitaire des équipements est passée de 2.04 lits pour 1.000 personne en 1999 à 2.33 pour 1.000 habitants en 2017. Selon le premier responsable de la wilaya, ce chiffre dépasse les indices de normes adoptés par l’organisation mondiale de la santé.

Le même secteur à Oran a bénéficié d’un hôpital ultramoderne de 740 lits, en l’occurrence l’établissement hospitalier universitaire, EHU 1er Novembre, à l’USTO. Cette structure est dédiée à la fois à la prise en charge de la santé des citoyens et au développement de la recherche scientifique en la matière. Oran a bénéficié aussi d’un hôpital militaire régional militaire et universitaire de plus 300 lits et un établissement hospitalier régional de la sûreté nationale de 120 lits. Il faut dire que le développement local dans la wilaya a touché l’ensemble des secteurs sans exception.

Amel Saher