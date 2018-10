Surnommé « nid de vipères » par l’armée coloniale : AHMIL, village témoin et acteur de hauts faits d’armes dans l’Akfadou

Situé au cœur de la dense et étendue forêt de l’Akfadou, le village Ahmil a été, pendant la glorieuse Révolution de Novembre 1954, le théâtre de multiples et atroces exactions de l’armée coloniale déterminée à éteindre la flamme patriotique des habitants de ce village qui se sont engagés massivement dans les rangs de l’Armée de libération nationale (ALN), qui venait de débuter la lutte armée pour la libération du pays.

Sa situation au cœur de cette forêt, fief des moudjahidine et quartier général pendant une longue période des chefs révolutionnaires qui se sont succédé à la tête de la Wilaya III Historique, ce petit village de la commune de Yakouren, fort de quelques centaines d’habitants, a été témoin, mais aussi acteur, de plusieurs hauts faits d’armes qui ont eu lieu dans les maquis de la région au début de la glorieuse guerre de Libération nationale. Vu sa proximité avec cette vaste et dense forêt, théâtre d’intenses activités révolutionnaires, ce hameau est devenu, lui aussi, un petit maquis d’où transitaient les moudjahidine qui y trouvaient toutes les sollicitudes des habitants, tous acquis à la cause nationale, selon le témoignage de Meziane Djouzi, habitant du village, pupille de la nation et président de l’association nationale des pupilles de la nation.

Le village Ahmil s’était mis dans le bain de la Révolution au début de son déclenchement, selon Meziane Djouzi, dont le père et la mère sont tombés au champ d’honneur durant cette guerre de Libération nationale. L’implication directe des habitants dans ce combat libérateur a été le fruit de la sensibilisation et de mobilisation que menait à cette époque un groupe de moudjahidine à leur tête le commandant de l’ALN, le défunt l’hadj Tayeb Seddiki et le moudjahid Kaci Mhend, âgé actuellement de près de 95 ans, a indiqué notre interlocuteur, en se fiant aux témoignages des moudjahidine de ce village révolutionnaire ayant vaillamment résisté à toutes les injustices et exactions de l’armée coloniale déterminée à couper tout contact entre les citoyens de ce village et les moudjahidine, mais vainement, tant ce cordon ombilical reliant les villageois à leur glorieuse Révolution ne s’était jamais coupé. Bien au contraire, ces villageois qui subissaient quotidiennement les pires sévices par l’armée coloniale et son administration ont continué à lutter avec abnégation contre cette force coloniale qui avait pourtant usé de tous les moyens, aussi brutaux les uns que les autres, pour les dissuader de continuer leur combat libérateur, a encore fait savoir Meziane Djouzi, un défenseur acharné de la mémoire de la Révolution de Novembre 1954. Dès lors que ces moyens brutaux n’avaient pas réussi à détacher les habitants d’Ahmil des vaillants moudjahidine qui harcelaient la soldatesque coloniale, cette dernière avait décidé d’intensifier la répression contre eux afin de les couper définitivement des moudjahidine, dira t-il, en précisant que cette escalade de violence avait été enclenchée suite au refus courageux des villageois d’Ahmil à la réalisation par l’administration coloniale d’une école primaire et d’une caserne militaire à l’intérieur de leur village. Depuis cette résistance héroïque, l’armée coloniale s’était acharnée sur la population du village en procédant à des arrestations arbitraires, des emprisonnements et à la torture de tous les prisonniers, a noté notre narrateur, en ajoutant que cette résistance s’était matérialisée le 12 mars 1957 par une héroïque bataille au lieu-dit Asrafil, village Ahmil, ayant opposé un groupe de moudjahidine conduit par le chahid Amar Laskri, un officier de l’ALN, à un convoi de la soldatesque coloniale. Cette grande bataille s’est soldée par la mort d’une quinzaine de soldats de l’armée coloniale et la récupération de plusieurs armes de différents types par les moudjahidine. Le chef du groupe des moudjahidine, l’officier Amar Laskri, dit Mhend Aazoug, est tombé au champ d’honneur lors de cette bataille en se sacrifiant pour permettre à ses compagnons de se replier et d’en sortir indemne, a encore rappelé notre interlocuteur, en précisant que son père, Djouzi Idir, a été arrêté au lendemain de cette bataille et emmené au sinistre camp de détention et de torture Tagma où il a été assassiné et son corps jeté dans la nature en représailles à sa participation à l’enterrement de l’officier Amar Laskri, tué dans cette bataille. Suite à ce haut fait d’armes perpétré à l’intérieur du village et qui s’est soldé par la mort d’une quinzaine de soldats et la perte de plusieurs armes par l’armée coloniale, les autorités coloniales se sont rendu compte que l’évacuation immédiate des habitants de ce village était plus que nécessaire pour les isoler de la Révolution. C’est ce qui a été fait le 8 novembre 1957 date à laquelle les soldats de l’armée coloniale avaient ordonné aux habitants du village d’Ahmil ainsi que ceux de deux autres villages voisins, en l’occurrence Azrou et Chbel, de quitter immédiatement leur village. Sous la contrainte de l’artillerie, les habitants de ces trois villages ont été sommés de quitter précipitamment leurs maisons en laissant sur les lieux tous leurs biens et leurs bétails qui ont été ensuite récupérés par les collaborateurs de l’armée coloniale. La mort dans l’âme et dépourvus de tout, les habitants d’Ahmil et des deux autres villages voisins se sont éparpillés à travers plusieurs villages de la région, notamment Achallem, Ait Bouheni, Cheurfa Nbahloul, Ait Bouaada, où ils ont été accueillis par des familles proches et avec lesquelles ils partageaient les souffrances et la misère jusqu’à l’indépendance nationale, s’est rappelé Meziane Djouzi, lui-même réfugié chez ses parents maternelles habitant le village Achallem. Après l’évacuation, ces trois villages sont déclarés zones interdites par l’armée coloniale. Ahmil, surnommé « Nid de vipères » par les autorités coloniales eu égard à la dangerosité qu’il représentait pour les soldatesque coloniale, est devenu après son évacuation une zone interdite et poste avancé pour l’armée coloniale qui voulait, vainement, neutraliser les vaillants moudjahidine en lutte pour l’indépendance de notre pays.

Aujourd’hui, le village Ahmil, dispose de toutes les commodités de vie décente. Il respire la vie, la liberté, la dignité et la fierté d’avoir été un fief de la lutte armée pour le recouvrement de l’indépendance nationale. 12 citoyens de ce village sont tombés au champ d’honneur pour qu’aujourd’hui ce haut lieu de l’histoire et témoin incontournable de hauts faits d’armes qui ont eu lieu dans les différents coins et recoins de cette dense, étendue et majestueuse forêt de l’Akfadou, soit fier de son passé, heureux de son présent et optimiste pour son avenir et celui de ses enfants.

Belkacem Adrar