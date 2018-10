Médéa : Un quota de 2.356 unités

Un quota de 2.356 logements, tous types confondus, et aides rurales a été distribué, hier, à travers plusieurs communes de la wilaya de Médéa, dans le cadre de la huitième phase de l’opération d’attribution de logements initiée par les autorités locales, depuis le début de l’année.

Une quinzaine de communes ont été touchées lors de cette opération de distribution de clefs de logements et de décision d’attribution d’aides rurales et de lotissements sociaux, organisée au siège de l’assemblée populaire de wilaya (APW), en présence du chef de l’exécutif, Abassa Badaoui.

Ce nouveau quota, qui porte à près de 10.000 unités et aides rurales distribuées depuis le début de l’année, est composé de 919 logements publics locatifs (LPL), 60 logements participatifs aidés (LPA), 14 logements sociaux participatifs (LSP), 1.072 aides rurales et 291 lots de terrains destinés à la construction d’habitations rurales en zone éparse.

Quatre mille autres logements et aides rurales seront distribués, d’ici la fin de l’année en cours, a annoncé le wali, en marge de cette cérémonie de distribution, ajoutant que l’ensemble des sites abritant des logements programmés pour les prochaines phases vont être aménager et dotés des réseaux divers avant leur attribution aux bénéficiaires.