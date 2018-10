Batna : 1.300 foyers raccordés à l’électricité

Pas moins de 1.273 foyers des trois communes d’Ouled Aouf, El Djezar et Soufiane de la wilaya de Batna ont été raccordés aux réseaux d’électricité et de gaz, a-t-on constaté. Ce sont 620 foyers de l’agglomération de Tifrène (commune de Soufiane) et 220 maisons de la mechta Saïdi (El Djezar) à avoir été reliés au réseau d’électricité pour un montant de 340.000.000 DA, selon les explications données mardi dernier, sur sites au wali Abdelkhalek Sayouda. 233 foyers de la mechta Ouled Bechina et 200 de la mechta Chihate de la commune d’Ouled Aouf ont également été raccordés au réseau de gaz naturel au terme d’une opération ayant mobilisé 330.000.000 DA. L’opération intervient à l’occasion des festivités commémoratives du 64e anniversaire du déclenchement de la révolution de Libération et s’inscrit dans le cadre des efforts de l’Etat d’amélioration des conditions de vie des citoyens et du désenclavement des localités isolées, a souligné le wali. Toutes les communes de la wilaya de Batna ont été reliées au réseau de gaz naturel à l’exception de Larbaa qui a été abandonnée par ses habitants durant les années 1990 et qui sera à l’avenir desservi par ce réseau avec le retour progressif de ses habitants, a affirmé le chef de l’exécutif local.