Guelma : 560 familles bénéficient du gaz naturel

Au total, 560 foyers du village de Ras El Aioun, relevant de la commune de Bordj Sabat (à l’ouest de Guelma), ont été raccordés mardi dernier, au réseau du gaz naturel. L’opération qui a eu lieu dans le cadre de la célébration du 64e anniversaire du déclenchement de la Révolution, a été présidée par le wali, Kamel Abla, en présence des autorités locales. Elle a également été accueillie favorablement par les habitants de cette zone rurale éloignée que les efforts consentis par l’Etat ont permis de mettre fin à leur souffrance et la recherche de la bonbonne de gaz butane. Cette opération, qui a concerné environ 3.000 âmes, s’inscrit dans le cadre du programme de la seconde tranche de distribution de gaz qui a mobilisé une enveloppe financière de plus de 524.000.000 DA, soit un montant d’un million DA pour chaque foyer, selon les explications fournies au wali par les services de la direction de l’énergie. La réalisation de ce projet a porté sur la création d’un réseau gazier de transport de 11,107 km et de 13,362 km de conduites servant au raccordement des foyers, selon la même source qui a mis en exergue les efforts déployés par l’Etat pour l’amélioration des conditions de vie des citoyens dans ce domaine. Le chef de l’exécutif local a appelé les responsables de ce secteur à la nécessité de prendre en considération les futures extensions de cette région rurale ainsi que le logement social. Le même responsable a présidé lors de cette journée d’autres opérations consistant en l’inauguration d’un poste avancé de la protection civile, d’un groupe scolaire en plus de la pose de la première pierre du projet de réalisation d’une polyclinique dans la commune de Tamlouka. Il a procédé, en outre, à l’inauguration du siège de l’inspection territoriale du commerce construit dans la localité d’Oued Zenati et d’un centre de formation professionnelle affecté à la commune de Bouati Mahmoud.