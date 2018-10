Tlemcen : distribution de 1.180 logements

Les clés de 1.180 logements et les affectations de 1.650 aides à l’habitat rural ont été remises à leurs bénéficiaires, mardi dernier à Tlemcen. Il s’agit des clés de 50 logements publics locatifs LPL dans la commune de Sebaa Chioukh, de 130 logements promotionnels aidés (LPA) à hai Boudjlida dans la commune de Tlemcen et d’affectations de 1.000 logements publics locatifs (LPL) dans les communes de Souahlia (200), Béni Oursous (100), Sabra (550) et Fellaoucène (150). A cette occasion, 1.650 aides à l’habitat rural ont été remises à leurs propriétaires des communes de la wilaya. Le wali de Tlemcen, Ali Benyaiche, a souligné, lors de cette cérémonie, que les bénéficiaires d’affectations recevront leurs logements bientôt une fois les travaux d’aménagement achevés. Il a été procédé, depuis le début d’année et jusqu’au 30 octobre en cours, à l’attribution de 10.850 logements et aides lors de six grandes opérations de distribution. Le chef de l’exécutif a annoncé que 7.120 logements seront distribués avant la fin d’année en cours. Le mois de novembre prochain sera consacré à l’affichage des listes de bénéficiaires de logements LPL des communes de Mansourah, Chetouane, Ouled Mimoune, Ghazaouet, Hennaya et Remchi, a-t-il fait savoir, signalant des enquêtes sur les bénéficiaires de LPL des communes de Tlemcen et Sebdou dont les listes ont été rendues publiques ces derniers jours.