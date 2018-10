Souk Ahras : Suivi rigoureux

Une partie du quota de 2.900 logements publics locatifs (LPL), actuellement en cours de réalisation dans la ville de Souk Ahras, sera réceptionnée «avant la fin de janvier 2019», a annoncé le wali, Farid Mohammedi.

Ce même responsable a précisé mardi dernier, lors d’une visite d’inspection effectuée sur le site de construction de ce programme de logements publics locatifs, lancé début 2015, que le chantier allait être renforcé en termes d’effectifs et d’engins de travaux nécessaires. Le chef de l’exécutif local a également souligné que le rythme des travaux de ce chantier «n’avançait pas à la vitesse requise», assurant que ce projet fera l’objet d’un suivi «rigoureux» toutes les semaines. Il a indiqué, à ce propos, qu’il aurait recours, le cas échéant, au retrait d’une grande partie du projet et son attribution à d’autres entreprises, faisant savoir que le reste du quota de logements sera réceptionné «avant fin décembre 2019». Présidant une réunion au siège de la wilaya, consacrée à l’évaluation des projets liés au programme de logements de type location-vente (AADL) au niveau de la wilaya, le wali a pris connaissance des préoccupations d’un certain nombre de souscripteurs qui ont choisi les sites via la plateforme électronique mais qui ne correspondent pas à leur lieu de résidence actuel. Dans ce contexte, le wali a invité le directeur régional de l’agence AADL à recenser les souscripteurs qui ont procédé à la sélection des sites et à préparer une étude incluant le lieu de résidence des citoyens en vue de la présenter à la direction générale de la même agence et le ministère de tutelle pour éviter ainsi de loger les citoyens loin de leur résidence d’origine.

Cette rencontre a également été l’occasion d’évoquer le projet de construction des 1.500 logements en location-vente dans la commune de Souk Ahras, dont le taux d’avancement des travaux ne dépasse pas actuellement les 20%, alors que les travaux de 5 bâtiments n’ont pas encore été entamés, en raison d’une canalisation d’eau traversant le terrain d’assiette ainsi que les bidonvilles implantés sur le site devant accueillir le projet. Concernant les projets d’achèvement des 800 unités à Sédrata et 500 logements à M’daourouch de la même formule et dont les travaux n’ont pas été lancés, le wali a ordonné de procéder au changement des entreprises incompétentes et d’attribuer les projets à des entreprises capables. En outre, le projet de réalisation de 1.200 logements en location-vente dans la cité «Berral Salah», au chef-lieu de wilaya, accordé à une société turque et l’indisponibilité de trouver d’un autre lieu pour accueillir ce programme ont également été abordés durant cette réunion. La wilaya de Souk Ahras a bénéficié d’un quota de logements supplémentaire pour l’année 2019 estimé à 1.320 unités de type location-vente qui sera distribué «prochainement» en fonction de la demande à travers les pôles urbains. Le plus grand nombre de demandes de logements pour les unités en location-vente est concentré dans la ville de Souk Ahras avec 2.450 demandes, suivi de la commune de Sédrata avec 967 demandes.