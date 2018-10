Tamazight dans le paysage éducatif national : Une langue « à part entière »

Le ministère de l’Éducation nationale s’attelle à faire de l’amazigh, une langue «à part entière» du paysage éducatif national, indique un communiqué de ce département ministériel, précisant que des efforts «importants et continus» ont été faits pour la promotion de l’enseignement de cette langue.

«La ministre de l’Education nationale rassure toute la communauté éducative. Le socle législatif de la langue amazighe est assuré aujourd’hui au niveau le plus élevé de nos textes : la Constitution», note le communiqué, ajoutant que la constitutionnalisation, par le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, de tamazight en tant que langue nationale et officielle est un «acquis national».

Le ministère a affirmé qu’il s’attelait «à faire de tamazight une langue à part entière du paysage éducatif national», rappelant que le secteur a fait des efforts «importants et continus» pour la promotion de l’enseignement de tamazight.

Il a dans ce sens relevé que, depuis 2014, l’enseignement de tamazight «connaît une dynamique soutenue pour sa généralisation et son élargissement, comme cela est clairement stipulé dans la circulaire-cadre de cette année scolaire 2018-2019». Parmi les réalisations dans ce domaine, le ministère a cité notamment l’élargissement de l’enseignement de tamazight de 11 wilayas, en 2014, à 43 wilayas cette année, l’élaboration de manuels de tamazight en caractère arabe, tifinagh et latin ainsi que des anthologies littéraires scolaires de tamazight, affirmant que toutes les demandes pour l’ouverture de classes d’enseignement de tamazight ont été satisfaites. «La révision de la Constitution, en 2016, est venue pour conforter, davantage, la volonté politique visant le renforcement de la place de tamazight, en prévoyant dans son article 4 la création de l’Académie algérienne de la langue amazighe, placée auprès du Président de la République, couronnant ainsi la volonté politique suprême en Algérie qui a fait de la promotion de tamazight une mission nationale, étant un bien commun de tout le peuple algérien», souligne le communiqué, précisant que le ministère dans toute sa composante «fait de l’extension au plan territorial et de la maîtrise pédagogique de l’enseignement de la langue amazighe l’une de ses grandes priorités». «Le temps aujourd’hui est au travail pédagogique sur le terrain. Il faut aujourd’hui assurer la continuité dans l’encadrement des enseignants par une formation de qualité pour faire que sur le terrain cette langue, dans sa diversité, prenne la place qui lui revient, c’est-à-dire langue nationale et officielle», indique le ministère, affirmant qu’«aucun n’a intérêt à instrumentaliser l’école ou surpolitiser la question des langues». La ministre de l’Education nationale «en appelle, aujourd’hui, à la générosité et à l’engagement traditionnel des enseignants pour rattraper les cours perdus par les élèves des établissements ayant connu une perturbation des cours», conclut le communiqué.