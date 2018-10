« Des procédures simplifiées » pour l’obtention du visa pour la France : L’extraction des cerveaux… sournoisement facilitée !

Le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Mokhtar Hasbellaoui, a insisté récemment, à partir de Ghardaïa, sur «le rôle important que les médecins, les pharmaciens et les cadres de santé doivent assumer pour la promotion du secteur de la santé». Les compétences ne manquent pas, mais la formation continue est aussi une exigence, au regard du rythme accéléré de la recherche scientifique et la progression que connaît le monde de la médecine dans le monde. A cet effet le ministre a invité les praticiens à développer leurs capacités pour une amélioration du système de santé, et ainsi pour assurer des prestations médicales et des conditions d’hospitalisation dignes et décentes pour le malade. Ces recommandations formulées par le ministre de la Santé indiquent clairement que les autorités publiques sont déterminées à promouvoir la formation continue et à l’élargir à tous les niveaux afin d’améliorer notre système de santé, de fournir des prestations de santé de qualité à la hauteur des attentes de la population et d’assurer la montée des compétences. Malheureusement, au moment où le ministre de la Santé plaide pour le renforcement des capacités des médecins, pharmaciens, infirmiers et cadres de santé dans différents domaines ayant trait à leur profession, ceux-ci sont happés par les «chants des sirènes», de pays, en manque de spécialistes de la santé, et qui veulent les avoir à moindre coût. Ces pays n’ayant déboursé aucun centime pour leur formation, veulent avoir nos médecins au moindre prix, également. L’essentiel de cette information vient du prestataire de services TLS-contact, qui a annoncé dans un communiqué publié par son centre d’Oran, la mise en place d’une procédure simplifiée pour les médecins déposant des demandes de visas d’études, pour entamer un cursus de spécialisation dans le cadre du diplôme de formation spécialisée (DFMS), ou dans le cadre du diplôme de formation médicale spécialisée approfondie (DFMSA). «Sur instruction du consulat général de France à Oran, les demandeurs qui sollicitent un visa long séjour afin d’effectuer un DFMS (diplôme de formation médicale spécialisée) ou un DFMSA (diplôme de formation médicale spécialisée approfondie) peuvent se présenter au centre TLS-contact Oran sans prise de rendez-vous, lit-on dans un communiqué du centre TLS-contact, repris par les médias. Les offres d’études séduisantes, et les facilitations annoncées, d’une manière sournoise au profit des étudiants «désireux d’élargir leur formation, leurs recherches où de partager leurs compétences» cachent mal l’objectif essentiel qui est «d’extraire» les matières grises formées en Algérie pour faire le bonheur des pays accueillants, notamment la France, où déjà quelque 15.000 professionnels algériens exercent dans le secteur de la santé en France. La fuite des cerveaux est un phénomène auquel l’Algérie est confrontée depuis de nombreuses années, et qui touche de manière particulière les praticiens de la santé. Selon les chiffres établis par le Conseil national de l’ordre des médecins français (CNOM), et publiés par les médias français. Les médecins algériens étaient quelque 4.404 au 1er janvier 2017 (+60 % en dix ans). Soit environ le quart des médecins nés à l’étranger exerçant en France. A ces chiffres s’ajoute le nombre de ceux qui, nés en Algérie, et diplômés en France, ce chiffre monte à 14.305 personnes. Face à cette triste situation, le Dr Mohamed Bekkat Berkani, président du Conseil national de l'Ordre des médecins, observant qu’à ce nombre s’ajoutent ceux qui choisissent d’autres pays comme ceux du Golfe, n’a cessé de tirer, à moult reprises, la sonnette d’alarme par rapport à ce qu’il a qualifié de «véritable hémorragie». Ce qui n’est que la réalité, puisque la matière grise algérienne, continue de s’expatrier depuis des années. Même s’ils sont payés jusqu’à deux fois moins que leurs collègues français, et contraints de patienter des années pour passer les concours qui leur permettront d’obtenir un statut plein, les médecins algériens font pourtant le choix d’aller en France. «Un problème de fond vis-à-vis de la nouvelle génération de médecins en mal d'épanouissement en Algérie», a commenté il y a quelques mois Dr Berkani. Face à la problématique de fuite des cerveaux, les autorités ne sont pas restées impassibles. Parmi les mesures les aides du gouvernement pour dérouler le tapis rouge aux cerveaux éparpillés dans le monde, il y a l’accès au logement moins cher destiné aux acquéreurs non-résidents en Algérie dont les prix sont de 40 à 50% moins élevés, en plus des crédits d’investissement, à taux zéro et remboursable à partir de 10 années d’exercice. Mais ceci est une autre histoire !

Tahar Kaïdi