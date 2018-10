Oncologie : Les infirmiers en formation

La Société algérienne de formation et recherche en oncologie (SAFRO) organise aujourd’hui à Oran une formation dédiée au personnel paramédical qui exerce dans les services d’oncologie. Plus de 200 infirmiers en oncologie, venus des quatre coins du pays, vont bénéficier de cette formation qui sera encadrée par des experts algériens. Les infirmiers qui assurent le gros du travail et qui gèrent la pression des malades au quotidien constituent la cheville ouvrière du dispositif médical, affirme le Pr Adda Bounedjar président de la SAFRO. «Sans les infirmiers, les actes des médecins peuvent être totalement inefficaces, et ce de par le monde», estime pour sa part le Pr Blaha Larbaoui, chef de service oncologie médical au CAC d’Oran.