Cancer et don de sang : Les entreprises s’impliquent

Pour la célébration du 1er anniversaire du produit d’assurance cancer du sein et à l’occasion d’Octobre rose, le mois consacré à la prévention du cancer du sein, des femmes ont à leur disposition la version online de Warda, appelée e.warda, disponible sur la plateforme de souscription www.lalgeriennevie.com et ce, suite au lancement du produit d’assurance voyage intitulé e.safar.

Warda est une offre d’assurance qui permet aux souscripteurs de bénéficier, en cas de diagnostic du cancer du sein, d’un capital forfaitaire de 500.000 DA ou de 1.000.000 DA, libre d’utilisation. L’adhésion à cette assurance se fait moyennant le paiement d’une prime annuelle qui varie selon l’âge de l’assurée et après réponse à un simple questionnaire médical. Le paiement électronique et effectué grâce à la carte CIB.

La compagnie a sponsorisé le marathon féminin du 26 octobre dernier organisé par l’association Nour Doha à Alger.

D’autres actions sont engagées et l’Algérienne Vie a participé, hier, à une action de don de sang au sein de la compagnie en partenariat avec l’Agence nationale du sang et l’Algérienne des Assurances.