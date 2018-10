Afin de stabiliser le prix de la pomme de terre : Déstockage d’un million de quintaux

Le prix de vente de pomme de terre a enregistré une nette hausse, ces derniers jours, sur les marchés. Un kilo de pomme de terre oscille entre 80 et 85 dinars. Un prix estimé «trop cher», et «hors de la portée» des petites et moyennes bourses. Pour faire face à cette situation le ministère de l’Agriculture, du Développement rural et de la Pêche a décidé le déstockage de près d’un million de quintaux de ce tubercule, et qui sera mis sur le marché progressivement durant la période fin octobre-début décembre afin d’assurer la disponibilité et la stabilité de son prix. «Ces quantités déstockées avaient été conservées dès juin dernier dans des chambres froides appartenant à 69 opérateurs conventionnés avec l’Office national interprofessionnel des légumes et viandes (Onilev), répartis sur 14 wilayas», a affirmé à la presse, le directeur de la régulation des produits agricoles au ministère, M. Mohamed Kherroubi, qui a fait savoir, dans ce sens, qu’alors que la récolte de saison tire à sa fin, l’Onilev a procédé samedi dernier à une première opération de déstockage de pomme de terre, révélant que seulement 50.000 quintaux ont été commercialisés jusqu’à présent, «soit 5% du volume global stocké», a-t-il dit. Le même responsable précise, d’ailleurs, que cette opération de déstockage se fera sur cinq étapes d’une durée de dix jours chacune, et ce, jusqu’à l’entrée, en décembre prochain, des premières récoltes de l’arrière-saison, notamment celles provenant d’El Oued et de Mostaganem.

«Les mois d’octobre et de novembre constituent une période de soudure qui intervient à la fin de la récolte de la saison (mai-octobre) et avant le début de la récolte de l’arrière-saison (décembre-mars). Généralement, les prix de ce tubercule enregistrent une nette hausse durant cette période» a-t-il expliqué.

De son côté, le directeur général de l’Onilev, Farid Abdouche, a affirmé que le marché a vite réagi cette année aux opérations de déstockage. Selon lui, «le kilogramme de pomme de terre est cédé entre 37 et 45 dinars sur le marché de gros, alors que son prix avait augmenté à 65 dinars juste avant le début du déstockage». Pour ce qui est de la qualité de la pomme de terre stockée, Mme Abdouche a assuré que ce produit agricole a été conservé selon les normes internationales dans des chambres froides contrôlées, conformément au cahier des charges qui régit cette activité. Il est utile de souligner dans ce contexte que l’opération de déstockage s’inscrit dans le cadre du nouveau programme du ministère visant à réguler la distribution des produits agricoles stratégiques, notamment lors de la période de soudure. Ce programme comprend actuellement deux dispositifs de stockage/déstockage dédiés à la pomme de terre et à l’ail.

Sarah A. Benali Cherif