Sur instruction du président de la République : Sakiet Sidi Youcef alimentée en gaz algérien avant la fin de l’année

«Sur instruction du Président de la République, la région historique de Sakiet Sidi Youcef, située à la frontière algéro-tunisienne, sera alimentée en gaz algérien, avant la fin de l’année.»

Cette annonce a été faite par le ministre de l’Energie, M. Mustapha Guitouni, lors de l’audience qu’il accordée à M. Salim Al Feriani, ministre tunisien de l’Industrie, des Petites et Moyennes entreprises, chargé de l’Energie, des Mines et des Energies Renouvelables.

Les deux ministres se sont entretenus en marge du sommet Algeria Future Energy tenu à Alger durant les deux journées de lundi et mardi derniers.

Le communiqué du ministère de l’Energie qui rapporte cette décision du Chef de l’Etat devant impactée très positivement dans l’évolution des relations fraternelles algéro-tunisiennes fait part en outre d’une nouvelle dynamique engagé entre les deux pays dans le domaine énergétique. Les deux ministres se sont entendus afin «d’accélérer les travaux sur les blocs du portefeuille d’exploration de Numhyd, société mixte algéro-tunisienne, détenue à parts égales par Sonatrach et Etap, et d’entamer une évaluation plus approfondie des données techniques du domaine minier tunisien de façon à explorer de nouvelles opportunités et enrichir le portefeuille de la société mixte». Il ont également évoqué la poursuite des discussions autour du renouvellement du contrat d’approvisionnement de la Tunisie en gaz naturel au-delà de 2019, de l’alimentation des villes frontalières tunisiennes en gaz butane et de l’augmentation des volumes d’approvisionnement en GPL. Concernant le volet électricité, les ministres ont appelé, ajoute-t-on de même source «à poursuivre les efforts de développement des capacités d’interconnexion pour consolider le système électrique régional et faciliter les échanges commerciaux et de secours».

De son côté, le ministre tunisien a tenu «à remercier l’Algérie pour les quantités d’électricité livrées ayant permis à la Tunisie de passer favorablement la pointe estivale et de réduire les effets des délestages électriques programmés dans les périodes de pointe», fait savoir le communiqué du ministère de l’Energie. Le document indique en outre que les deux ministres ont aussi discuté des opportunités nouvelles de partenariat et des échanges que les deux pays peuvent entreprendre pour minimiser les coûts et optimiser la production de richesse. «A ce sujet, M. Mustapha Guitouni a mis en avant les avancées de l’Algérie en matière industrielle et a proposé à la partie tunisienne d’acquérir à l’avenir des turbines à gaz, turbines à vapeur et autres équipements qui seront fabriqués en Algérie dès 2019», précise-t-on. «La partie tunisienne a montré de l’intérêt à ce projet compte tenu de la nature de son parc de production constitué notamment de turbines à gaz et de turbines vapeur», lit-on encore dans le même document.

Karim Aoudia