Marché des assurances : Une production de 73,3 milliards Da en 6 mois

Le marché des assurances, toutes activités confondues, a enregistré au premier semestre 2018 une production de 73,3 milliards de DA, soit une évolution de 4,7% par rapport à la même période de l’exercice 2017. La note de conjoncture du secteur des qui reste basée sur des donnés provisoires et ne comportant pas les données de certaines sociétés d’assurances indique que les sinistres déclarés par l’ensemble des sociétés d’assurance à la période indiquée totalisent un montant de 42,4 milliards de DA), en progression de 6,9% par rapport à 2017. Les statistiques précisent que les sinistres réglés, au 30 juin 2018, s’élèvent à 33,9 milliards de DA, contre 28,9 milliards de DA, à la même période de l’exercice précédent, marquant une augmentation de 18,3%. La structure des règlements reste dominée par les assurances de dommages avec plus de 95%, contre 5% pour les assurances de personnes. Dans le détail, le chiffre d’affaires des assurances de dommages a atteint 64,5 milliards de DA et plus de 5 millions de contrats souscrits. Les branches «automobile», avec 4 millions de souscriptions, et l’«IRD», avec 585 340 contrats, dominent toujours l’activité d’assurance de dommages avec des taux respectifs de 55,5% et 37,2%. Pour le premier semestre de l’année, l’assurance «automobile»a enregistré un chiffre d’affaires de 35,8 milliards de DA, en hausse de 4,2%, et une part de marché de 55,5%. Toutefois, la performance au aura été au niveau des assurances contre les effets des catastrophes naturelles (Cat-Nat) avec un chiffre d’affaires de 2,9 milliards de DA, marquant ainsi une nette augmentation de près de 122% avec une part de 12,4% de la branche «IRD». Une croissance relative de 2,6% est relevée dans la branche « Transport» notamment pour le « transport maritime «qui domine le portefeuille de la branche avec une part de 68,1%, et une hausse de 6,4% par rapport au 30 juin 2017, suivie de la sous-branche «transport terrestre» qui progresse de 3,8% et détient une part de 29,8% du chiffre d’affaires de la branche. En contrepartie, les sous-branches «transport aérien» et «transport ferroviaire» accusent des baisses respectives de 58,1% et 6,8% par rapport à la même période de 2017, indiquent les statistiques du Conseil national des assurances. Sur un autre registre, la branche « Agricole «marque un repli de 5,5% alors que l’assurance «Crédit» est en en hausse de 14,6% par rapport à la même période de 2017. Les données du CNA précisent que, le total des sinistres réglés par l’ensemble des sociétés d’assurance de dommages, au 30 juin 2018, s’établit à 32,2 milliards de DA, soit une évolution de 18,3% par rapport à la même période de 2017. Concernant les assurances de personnes, et au terme du premier semestre de l’année 2018, ce portefeuille accuse une baisse de 7,7% par rapport à la même période de l’année précédente, soit un chiffre d’affaires de 6,5 milliards de DA pour un total de 1.701.082 contrats souscrits au 30 juin 2018. Ce nombre connaît un repli de 26,1% comparativement à la même période de l’exercice 2017.

D. Akila