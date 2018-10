Finance islamique : Une industrie structurée et normalisée

Aujourd'hui, la finance islamique est une industrie structurée, normalisée et courtisée par les économies les plus puissantes, intéressées, non seulement par les capitaux à sensibilité religieuse qu'elle draine, mais aussi par les valeurs qu'elle véhicule et la prééminence qu'elle attribue à l'économie réelle sur l'économie financière, comme l'avait souligné Nasser Hideur, directeur général d'Al Salam Bank, lors du congrès Al Salam Bank, tenu récemment à Alger. Même le ministère des Affaires religieuses souligne que ce genre de finance devient une réalité, ajoutant que c'est une donne importante, notamment en cette conjoncture difficile sur le plan financier.

Selon Nasser Hideur, il s'agit de promouvoir la recherche et les réflexions sur les questions liées aux pratiques bancaires et financières, selon leur conformité aux préceptes de la charia. Aujourd'hui, notamment en cette conjoncture économique difficile, la finance islamique, autrefois un choix, se mue en un impératif. Outre l'élargissement de la sphère de la bancarisation de la société, elle promeut l'inclusion financière et permet de capter une partie de ces ressources qui reste rétractive à la sphère bancaire formelle.

Le DG d'Al Salam Bank relève la nécessité d'apporter quelques amendements, «sans pour autant bouleverser le cadre légal et réglementaire global qui régit l'activité bancaire et financière en Algérie». Dans cette optique, le premier responsable d'Al Salam Bank a tout récemment tenu à préciser que le cadre légal et réglementaire n'est pas une condition sine qua non pour le développement des pratiques bancaires et financières, précisant que «c'est la pratique elle-même qui doit générer son encadrement juridique, et non l'inverse».

Rappelons qu'un projet de loi, qui passe au peigne fin les éventuels amendements à apporter pour permettre à la finance islamique de jouer pleinement son rôle dans l'économie nationale, est remis par le Haut Conseil islamique à la présidence.

Par amendements, sont désignés les articles 67, 68 et 73 de la loi sur la monnaie et le crédit, pour l'introduction officielle de la finance islamique, sachant que la loi algérienne ne prévoit pas de clauses juridiques pour ce mode de financement. D'autre part, M. Hideur évoque une «performance remarquable» d'Al Salam Bank, qui «terminera l'année avec un bénéfice de 2 milliards de dinars et un total actif de 100 milliards de DA». En seulement dix ans d'existence, ladite banque, qui fait de la performance son leitmotiv, voit grand. D'autres chiffres révélateurs en témoignent. Jusqu'à septembre dernier, la banque a accordé 70 milliards de dinars en crédits. Ses produits en prestations foisonnent, mais ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. En 2019, Annaba, Msila et Aïn Ouessara verront l'ouverture de nouvelles agences d'Al Salam Bank. La même année verra le lancement de deux nouveaux produits, afin de répondre à une sollicitation davantage croissance. Il est question du financement de la location qui enregistre une forte demande, et qui vient s'ajouter au crédit immobilier halal «Dar Al Salam», lancé en 2017, pour l'achat, la construction, l'aménagement ou l'extension d'une maison en Algérie. L'autre produit a trait au financement de services qui sera baptisé «Ijara Services», lié, entre autres, aux soins et à l'enseignement.

Fouad Irnatene