Caisse nationale des assurances sociales des non-salariés : Une situation confortable jusqu’à 2025

Le directeur général de la Caisse nationale des assurances sociales des non-salariés (CASNOS), Chawki Youcef Acheuk, a affirmé que la situation confortable de la caisse devrait assurer le versement des pensions de retraite jusqu'à 2025. Après cette date, il est nécessaire, selon ce responsable, de travailler plus et de faire plus d'efforts, afin de cibler davantage d’adhérents, d'améliorer les services et de garantir des pensions décentes.

M. Acheuk, qui a pris part aux travaux de la journée d’étude sur la nouvelle loi sur la santé, organisée par l’union des médecins de la wilaya de Skikda, a fait savoir que les revenus de la caisse ont presque doublé durant les trois dernières années, passant de 30 milliards de dinars en 2014, à 70 milliard de dinars à la fin de l’année 2017.

«Nos prévisions de l’année 2018 sont positives», a-t-il dit, ajoutant que parmi les facilitations offertes aux adhérents, la prolongation des délais de paiements des cotisations du mois d’avril jusqu’au 30 juin, pour les commerçant, et le 30 septembre pour les agriculteurs. Des mesures dissuasives ont été mises en place à l’encontre des contrevenants et des retardataires, telles que les pénalités de retard, les poursuites judiciaires et la saisie des bien et des comptes bancaires.

Les dispositions prises jusque-là visent, selon M. Acheuk, à sauvegarder le régime de la sécurité sociale, tout en préservant et en consolidant ses principes fondamentaux (égalité d’accès aux soins, qualité des soins et solidarité) et en les conjuguant avec la notion de performance dans la gestion du système.

Le DG de la CASNOS s’est dit «optimiste» quant à l'avenir de la caisse, qui «connaît, selon lui, une amélioration remarquable, appelant les médecins à augmenter la valeur de leurs cotisations à la caisse, car il est déraisonnable, dit-il, de payer une cotisation faible, ne permettant pas de garantir une pension décente».

Il a rappelé que la Casnos a décidé, depuis un certain temps, de lancer des campagnes d’information et d’explication, avec comme principal objectif de convaincre les artisans, les commerçants, les industriels, les agriculteurs et les professions libérales de venir s’affilier à la caisse. «Pour cette année 2018, nous tablons sur un nombre de cotisants de 1,1 million et au-delà, à travers une démarche de communication et de sensibilisation», a-t-il indiqué, d’où la relance de la campagne au profit des agriculteurs, pour «éviter les pénalités de retard et bénéficier de différents avantages, tels que la retraite, la carte Chifa, accès aux soins et capital décès». Il constate que la majorité, soit plus de 80% des adhérents, cotise à un seuil minimum.

Pour rappel, la Caisse a facilité ses procédures de cotisations et a amélioré ses offres au profit des adhérents, ce qui explique aussi cette augmentation, alors que l’augmentation du taux de cotisation jusqu’à 20 fois le SNMG permettra une retraite plus conséquente. Principal poste budgétaire de la protection sociale avec l’assurance maladie, les retraites sont un des piliers du régime assurantiel. La procédure de la caisse prévoit un seuil minimum et un seuil maximum pour la cotisation, et qu’à ce titre, la pension du retraité se calculera en proportion de l’importance de ses cotisation, «pour des cotisations qui atteignent les 64 millions de centimes par an, la pension peut arriver jusqu’à 20 millions de centimes par mois».

Il faut rappeler que la cotisation des non-salariés n’est pas un choix, mais une obligation. Le système de retraite dépend non seulement de la réglementation applicable en matière de retraite, mais aussi du cadre démographique et économique dans lequel il s’inscrit. L’évolution de la population détermine le nombre de personnes en âge de travailler et celui des personnes en âge d’être retraitées, les comportements d’activité et le chômage déterminent le nombre de cotisants du système, et la productivité détermine le niveau des salaires, et, partant, les masses de cotisation.

Pour ce qui est des femmes dont l’activité est essentiellement dans l’artisanat, celles-ci peuvent cotiser au seuil minimum, à hauteur de 4 millions de centimes, par an, pour une pension de 15.000 DA, incluant la couverture des médicaments, et les interventions chirurgicales. En matière de prise en charge médicale, la CASNOS est conventionnée avec plusieurs cliniques privées, spécialisées dans la chirurgie du cœur et l’hémodialyse, et ce en plus du fait que la caisse peut prendre en charge les soins à l’étranger, lorsqu’il s’agit de cas dûment indiqués et prescrits par les spécialistes.

