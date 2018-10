Sécurité des barrages : Les techniques spatiales à la rescousse

L’Agence nationale des barrages et des transferts (ANBT), et le Centre des techniques spatiales (CTS) ont signé, hier à Alger, une convention qui a pour objet d’asseoir une collaboration entre les deux parties, dans le but de réaliser une étude de vérification et de contrôle du barrage de Karamis (Mostaganem). C’est à l’issue d’une journée d’étude sur la sécurité des barrages, organisée au siège de l’ANBT à Alger, que la convention d’assistance technique spatiale a été signée, en présence des deux directeurs représentant les deux institutions, respectivement M. Arezki Berraki et M. Habib Mahi. Le CTS se chargera, en vertu de cette convention, de fournir à l’ANBT des données et images spatiales, ainsi que des prestations de consultation et d’assistance technique nécessaires au renforcement et à la sécurisation optimale des grands ouvrages hydrauliques.

En marge de la signature de cette convention, M. Arezki Berraki, directeur de l’ANBT, a déclaré à la presse que «cette convention s’inscrit dans le titre de la convention-cadre avec l’ASAL en 2017, et qui permet à l’ANBT de bénéficier des données et informations que fournit cette dernière, à travers la mobilisation de nouvelles technologies, notamment les données issues des systèmes de géolocalisation (GPS), et surmonter ainsi les obstacles techniques».

La mise en place, dans le cadre de cette convention, des moyens techniques, a pour objectif d’assurer la sécurité des barrages et leur fonctionnement dans les meilleures conditions de fiabilité. La mise en œuvre de cette convention aura, pour première expérience, la réalisation d’une étude de contrôle et d’inspection du barrage de Karamis, dans la wilaya de Mostaganem, «mis en service depuis 2006, et qui a la spécificité de se situer dans une zone sismique», a dit M. Berraki.

«La réalisation de ce projet, étude de contrôle, à travers le recours aux données spatiales, et autres systèmes d’informations géographiques (SIG), sera généralisée progressivement à travers tout le territoire national, pour englober tous les ouvrages et barrages du pays», a expliqué M. Berraki, qui a annoncé la prochaine conclusion d’«une autre convention qui sera signée, ce mois de novembre, pour réaliser une seconde étude sur le barrage de Béni Haroun, le plus grand au niveau national».

Il faut rappeler que cet accord suit plusieurs autres signés entre le ministère des Ressources en eau et l’ASAL. Il s’agit, notamment de la convention-cadre signée le 27 novembre 2017, ainsi que de trois autres conventions particulières entre cette dernière et les agences nationales, respectivement celles des barrages et transferts (ANBT), de gestion intégrée des ressources en eau (AGIRE) et de la gestion des ressources en eau (AGRE).

Ce genre d’accords est d’autant plus important, que notre pays compte actuellement quelque 80 barrages en cours d’exploitation et 5 grands barrages en cours de réalisation. Des ouvrages qui seront progressivement réceptionnés jusqu’en 2020, selon les récentes déclarations du ministre des Ressources en eau, M. Hocine Necib. C’est évidemment un grand exploit, qui nécessitera la mobilisation des tous les moyens, pour assurer la fiabilité et la sécurité des ouvrages et réalisations.

Dans ce sens, le directeur de l’ANBT a affirmé qu’«avec un taux de remplissage dépassant les 60%, les barrages sont totalement sécurisés, grâce à la mobilisation des équipes techniques, de 4.000 agents sur place, ainsi que le recours aux équipements techniques hautement performants des laboratoires au niveau des barrages». Et de se féliciter que le CTS «fournira aussi le conseil, l’assistance, l’expertise et le support technique nécessaires, pour la mise en place et le renforcement des dispositifs de surveillance et d’inspection».

Dans ce cadre, il a été signalé aussi que «même l’ANBT œuvre à la mise en place des Plans particuliers d’intervention (PPI), en coordination avec la Protection civile et les autorités locales, pour prévenir quant aux effets liés à d’éventuels risques. Il s’agit de 55 PPI adoptés actuellement, en plus de 30 opérations de simulation», a expliqué M. Berraki.

«La compétence algérienne est à la hauteur pour la mise en pratique des dispositifs de cette convention, et l’implication des ingénieurs de l’ANBT sera pleine» dit, pour sa part, le directeur du CTS, M. Habib Mahi.

Tahar Kaidi