Lord Richard Risby, représentant personnel du Premier ministre britannique, pour le partenariat économique avec l’Algérie : « d’importantes opportunités »

Une invitation officielle est adressée au ministre de l’Énergie, Mustapha Guitouni, pour se rendre, en janvier prochain à Londres, afin de pouvoir parler aux opérateurs britanniques des opportunités et des possibilités qu’offre l’Algérie dans le secteur énergétique.

Le représentant personnel du Premier Ministre britannique, pour le Partenariat économique avec l’Algérie, Lord Richard Risby, a précisé, lors d’une rencontre hier avec la presse nationale, que les opérateurs de son pays seront de plus en plus nombreux à investir sur le marché algérien, soulignant que «l’Algérie offre d’importantes opportunités aux investisseurs». Étant à sa 16e visite en Algérie, qu’il considère comme un «2e chez-moi», M. Risby a passé au peigne fin les différentes opportunités qui s’offrent aux deux pays, et souligne, tout de go, que les relations algéro-britanniques sont «remarquables», voire «extraordinaires», tout en affichant son admiration pour la stabilité dont jouit l’Algérie.

Le secteur énergétique s’est taillé la part belle de cet échange avec la presse. À ce sujet, notre vis-à-vis, en présence de l'ambassadeur du Royaume-Uni en Algérie, Barry Robert Lowen, a abordé la promulgation de la nouvelle loi sur les hydrocarbures, prévue en 2019. Ce texte, dit le représentant de Theresa May, «va nous permettre de voir la manière dont le secteur des hydrocarbures sera réorganisé, ainsi que la volonté de l’État algérien à assurer cette réorganisation, pour pouvoir répondre aux attentes de ses partenaires». Chez la partie algérienne, M. Risby reconnaît les efforts consentis pour «davantage de fiabilité, de souplesse et de diversité intégrée dans cette législation, notamment en matière de structure fiscale qui est un domaine dans lequel notre pays dispose d’une expérience avérée, notamment en mer du Nord». Dans la même optique, il indique que la promulgation de la dite loi permettra également d’attirer davantage les investissements directs étrangers. Rappelant la signature d’un protocole d’accord entre Sonatrach et British Petroleum, le conférencier dit que cette démarche «vise à effectuer davantage d’explorations entre les deux compagnies. C’est un autre signe en la confiance placée en le secteur énergétique algérien, mais aussi dans ce souhait exprimé par l’Algérie pour diversifier davantage son secteur énergétique».



De la technologie au profit du commerce



Saisissant cette opportunité, M. Risby annonce qu’une invitation officielle est adressée au ministre de l’Énergie, Mustapha Guitouni, pour se rendre, janvier prochain à Londres, afin de pouvoir parler aux opérateurs britanniques des opportunités et des possibilités qu’offre l’Algérie dans le secteur énergétique, aussi bien le plan national qu’international. D’autre part, M. Risby s’est dit impressionné par les jeunes entreprises algériennes «innovantes et dynamiques», dont il dit que «c’est une communauté dont l’Algérie devrait être fière».

Par ailleurs, le représentant du Premier Ministre britannique affirme que ses entretiens avec le ministre algérien du Commerce ont abouti sur la nécessité de déployer la technologie pour renforcer les liens commerciaux. Et annonce à ce sujet qu’une plateforme numérique existe au Royaume-Uni, à travers laquelle les opérateurs algériens peuvent identifier d’éventuels partenaires. De son côté, l’Algérie a consenti des efforts, notamment à travers l’identification de 6 secteurs clés capables d’attirer des investisseurs étrangers. Rebondissant sur les jeunes entreprises, M. Risby évoque une préoccupation commune qu’est l’accès au financement, soulignant que le ministre des Finances, M. Raouya, l’a rassuré sur ce point en mettant en avant la modernisation du système financier et bancaire.



Marché africain : un point de rencontre algéro-britannique



L’autre point où il y a convergence de points de vue, «l’identification du marché africain comme marché clé».

Dans son intervention, M. Risby a évoqué l’impact du changement climatique sur les deux pays, annonçant la création, avec le ministère algérien de l’Environnement, d’un groupe de travail bilatéral qui permettra de discuter en profondeur de ces questions, mais aussi de partager les expertises.

À une question liée à un accord commercial entre l’Algérie et le Royaume-Uni, après sa sortie de l'Union européenne, le conférencier évoque une phase transitoire à gérer, et l’impossibilité d’aller vers un accord commercial direct. Toutefois, précise-t-il, «cela ne peut nous empêcher de renforcer nos relations commerciales avec des partenaires comme l’Algérie», indiquant que ces derniers mois, nombre d’entreprises britanniques ont affiché leur volonté de venir investir en Algérie.

Fouad Irnatene