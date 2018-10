Ouverture de la première agence digitale BNA : Faciliter le quotidien du client

Le ministre des finances M. Abderrahmane Raouya a procédé, avant-hier, à l’inauguration de la première agence digitale sise au 47, rue Didouche Mourad Alger. « C’est un nouvel acquis pour le citoyen qui pourra désormais, bénéficier de cette technologie de pointe », a déclaré le ministre à cette occasion.

M. Raouya a émis le vœu de voir ce procordé se généraliser à travers toutes les agences de la BNA au niveau national mais aussi dans les autres établissements financiers que compte le pays. Il a expliqué à ce propos que, face aux besoins de financement de l’économie, il appartient à la communauté bancaire et à tous les acteurs du marché financier, de s’atteler à identifier les moyens les plus innovants et les plus divers pour répondre aux besoins divers d’une économie en plein croissance comme la nôtre.

Partant de là, il soulignera le fait que « la conjoncture présente, marquée par la rareté de la ressource face à une demande en constante croissance, rend indispensable la réflexion sur l’introduction et le développement de nouveaux instruments de financements en vue de compléter et de renforcer la panoplie des instruments classiques déjà existants ».

Pour ce qui concerne cet espace libre-service, celui-ci offre toutes les fonctionnalités d’une agence classique. Il permet également d’établir les liens de proximité à travers un système de Visio conférence mis à la disposition des clients pour interagir directement avec les chargés de clientèle de la banque et ce, du dimanche au jeudi de 07h à 19h.

Dotée d’un distributeur et d’un guichet automatique de banque, cette agence offre également un espace digital assurant plusieurs services (e-Banking, paiement en ligne, simulateurs de crédit et de bancassurance).

Les clients de la BNA, on droit au sein de cet espace à plusieurs services tels que des retraits allant jusqu'à 100.000 DA/jour à raison de 3 millions DA/mois, des virements de compte à compte, des remises de chèques et des versements d'espèces.

« Ce modèle d’agence, inaugure une nouvelle ère, celle de la digitalisation qui découle de la politique de la banque visant l’externalisation des prestations offertes aux clients, notamment aux particuliers afin d’allouer le temps nécessaire aux activités de conseil et de financement en faveur de la clientèle des entreprises », a déclaré à cet effet, M. Brahim Boudjlida, directeur de la monétique et des moyens du paiement à la BNA.

M. Boudjlida a fait savoir que la banque a 97 espaces automatiques (libre service) déployés sur le territoire national. « Nous comptons généraliser, prochainement, l’espace digital sur Oran, Sétif et Ouargla », a-t-il annoncé.

Il a souligné, à cet effet, que la banque poursuit avec détermination les actions de diversification et de modernisation de ses produits et services bancaires, notamment ceux ayant trait à la Banque à distance, à la monétique, aux produits d’épargne et au financement des PME-PMI.

Ainsi, la banque affirme sa volonté à poursuivre sa politique de diversification des canaux de distribution tout en mettant à la disposition de sa clientèle une gamme de produits et services innovants. L’objectif de la banque est de contribuer a l’amélioration de la bancarisation et au renforcement de l’inclusion financière conformément aux orientations des pouvoirs publics.

les différents plans stratégiques mis en œuvre par la BNA qui comptabilise plus de 2.6 millions de clients particuliers et d’entreprises actives de différentes tailles, lui ont permis de reconstituer, dans un temps appréciable, son réseau d’exploitation composé actuellement de 210 agences encadrées par 17 Directions Régionales d’Exploitation. En appui de son réseau commercial important, la BNA dispose d’un parc d’espaces automatiques constitué de 250 machines entre GAB et DAB.

Sarah A. Benali Cherif