M. Raouya inaugure « l’espace mémoire » de la Cnep-banque : Un outil pour inculquer la culture de l’épargne

Le ministre des Finances, Raouya a inauguré mardi après midi, l’espace mémoire de la Cnep-Banque sise au siège de la Direction générale de cette institution financière. La cérémonie qui s’est déroulée en présence du Gouverneur de la Banque d’Algérie, du président de l’ABEF et de l’ensemble des PDG des banques publiques et quelques cadres de la Cnep-Banque, aura été l’occasion pour le ministre des Finances d’insister sur l’importance de l’épargne en cette période où les Algériens optent pour la thésaurisation. En effet, dira M. Raouya, il est urgent pour la banques de capter toutes les liquidités qui se trouvent en dehors du circuit bancaire. De son côté le Gouverneur de la banque d’Algérie, Loukal relèvera que l’Algérie qui était à l’avant-garde de l’épargne est aujourd’hui confrontée au problème de la thésaurisation. Un problème que les Banques sont tenues de surmonter. C’est dira-t-il «un enjeu, un défi» pour les établissements bancaires . «Ce qui manque, c’est la ressource, dira-t-il, or celle-ci existe dans le pays mais pas dans le circuit bancaire». Il insistera aussi sur la nécessité de donner plus de visibilité aux actions menées par le secteur bancaire par le biais d’une communication plus «agressive». «Beaucoup de choses sont faites, indiquera M. Loukal, mais les banques sont muettes». un mutisme d’autant plus préjudiciable, indiquera-t-il que le défi qui se pose aujourd’hui est l’inclusion financière. «C’est notre salut « ajoutera-t-il. Abondant dans le même sens que le ministre, il estimera aussi que l’espace mémoire initié par la Cnep- banque permettra de vulgariser la culture de l’épargne.

L’idée sera suggérée d’y convier les élèves des établissements scolaires car est-on persuadé «l’écolier est le meilleur porteur» des actions menées. Il faut montrer l’exemple estimera néanmoins le ministre qui exhortera le Pdg de la Cnep-Banque à conserver cet espace et en faire un lieu pour y mener des activités multiples. Il est à souligner que l’espace mémoire situé au rez-de-chaussée de l’immeuble qui abrite le siège de la Direction générale de la Cnep banque est d’une superficie de 400 m2 et sera transformé à termes en un musée.

La direction de la Communication y a rassemblé des fonds documentaires qui touchent à la Cnep Banque et ce bien avant la naissance de l’institution le 6 mai 1966.

Certains documents exposés datent de la période coloniale Le deuxième objectif visé à travers cette initiative est de souligner l’adhésion et le sentiment d’appartenance à une banque qui a permis la réalisation de diverses programmes de logements.

Une salle de projection a été réalisée aussi. Elle permettra de projeter des films documentaires sur l’histoire de cette institution et sa contribution au développement du pays. Dans sa présentation le Pdg de la Cnep-banque, M. Metref , avait du reste bien souligné que l’évènement auquel les invités ont pris part «à une connotation historique, plus qu’économique».

