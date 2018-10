Banques : installation de l’Observatoire national de l’épargne

Le ministre des Finances, Abderrahmane Raouya, a procédé, hier, à la mise en place de l’Observatoire national de l’épargne. S’exprimant, à l’occasion d’une rencontre débat organisée par l’Association professionnelle des banques et des établissements financiers à Alger, sur le thème «L’épargne, pierre angulaire de l’inclusion financière», il a souligné que cet observatoire, composé essentiellement de représentants des banques, des assurances et du monde académique, est un outil au service des communautés bancaires et de tous les acteurs intéressés.

Il dit, dans ce sens, qu’il a pour objectif, entre autres, d'élaborer des études, d’approfondir les compréhensions, les enjeux économiques de l’épargne. Aussi, il vise la collecte des données, des statistiques et des sondages d'opinion sur l'épargne, dont les résultats seront exploités par les banques, pour une meilleure collecte de l'épargne. L’ONE, a ajouté le ministre, «est conçu également pour servir davantage comme une force de proposition, concernant l’innovation sur les produits à mettre sur le marché en couvrant les aspects conceptuels réglementaires et fiscaux». S’agissant d’acte d’épargner, le ministre a souligné qu’il développe au sein des ménages le sens du calcule économique et de la prévoyance financier nécessaire, pour faire face sur le long terme aux aléas de la vie. La promotion des vertus de l'épargne, selon lui, est également à appréhender de point de vue de l’inclusion financière, puisque les comptes d’épargne constituent un produit d’appel attractif et un vecteur de bancarisation pour la population.

Concernant le développement de l'épargne des ménages, le ministre a précisé qu’elle était toujours soutenue par les pouvoirs publics, par la mise en œuvre de multiples mesures d’encouragement. «Mais le volume de l’épargne collecté dépend également d’autres facteurs qui affectent la situation financière patrimoniale des ménages», a-t-il dit, avant de rappeler que «les données statistiques sur la collecte d’épargne en Algérie ont connu une évolution de 1.662 milliards de dinars en 2013, 2.089 milliards de dinars en 2016 et 2.138 milliards de dinars en 2017». Le ministre n’a pas manqué de souligner «le fait que durant ces deux dernières années, le volume d’épargne est en stagnation, nécessitant de déployer plus d’efforts et d’améliorer davantage notre offre». Il a insisté sur la nécessité, pour la communauté bancaire, de développer davantage des produits ciblés pour maintenir et renforcer la dynamique vertueuse de l’épargne populaire. Devant un parterre d’experts et banquiers, M. Raouya a indiqué que «la sensibilisation à l’épargne doit avoir une incidence positive sur notre population, et particulièrement sur sa jeunesse.

Elle devrait permettre d’intégrer progressivement le système financier, une partie non négligeable des fléaux monétaires circulant hors circuit bancaire».

Le développement des produits d’épargne spécifiques par les institutions financières, a ajouté le ministre, «permettra, sans nul doute, d’atteindre cet objectif».

Commercialisation des produits alternatifs avant la fin de 2018



De son côté, le Gouverneur de la Banque d'Algérie (BA), Mohamed Loukal, a mis en avant les réalisations de son institution, indiquant que durant l’année 2018, la BA avait décidé de faire de l’inclusion financière, son point nodal dans la stratégie de développement de l’épargne au profit de l’économie. À ce titre, pour permettre de mieux encadrer les inclusions financières, il a indiqué que «la Banque d’Algérie a promulgué deux instructions en avril 2018 et qui ont permis de lever le voile sur les appréhensions quant à l’activité de collecte de ressources, et surtout à l’agressivité que devaient développer les banques».

Le gouverneur de la BA n’a pas manqué de rappeler que quand l’Algérie a traversé les périodes de crise, la liquidité bancaire avait pris un choc extraordinaire.

«Ce choc, a-t-il dit, a poussé l’État à aller vers d’autres instruments, pour permettre aux banques une bonne continuation dans leur activité.» S’agissant du taux de croissance des crédits accordés par les banques à l'économie nationale, il a fait savoir qu’il est de l’ordre de 7% en 2017, et entre 10% et 11% en 2018. «Ce chiffre est un signal fort d’une bonne performance», a-t-il souligné. Concernant l’argent qui circule hors réseau bancaire, il a indiqué qu’il est de l’ordre de 4.800 milliards de dinars. «Ce chiffre se décompose en deux niveaux», a-t-il expliqué.

Il a précisé que le premier, c’est-à-dire 2.000 mds DA environ, est chez les particuliers ou appelé la petite épargne qui échappe au système financier. Et il y a le reste d’environ 2.800 mds DA qui, a-t-il dit, irrigue l’économie nationale qu’on dit informelle. Pour justement capter cet argent, le gouverneur a indiqué qu’il est impératif aux banques de diversifier leur produits de service et la modernisation des services bancaires.

«Il faut faciliter l’accès aux citoyens aux services bancaires par la technologie», a-t-il insisté, devant un parterre des banquiers et d’experts. Mettant à profit cette occasion, M. Loukal a annoncé que son institution, avant la fin de l’année 2018, sera dotée d’un règlement qui permettra la commercialisation des produits alternatifs ou participatifs.

Il a précisé que le règlement sera promulgué au courant du mois de novembre 2018, et que les banques qui se sont déclarées aptes et prêtes à commercialiser ce produit (finance islamique) se verront sur le terrain.

Makhlouf Ait Ziane