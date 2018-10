Parution : De Constantine à Genève

C’est les éditions Média index, dirigées par madame Malika Challal, qui présentent à l’occasion du 23e SILA, entre autres publications, «Cris de douleurs des profondeurs du Rhumel». Un récit pointu sur le parcours de Abdelmadjid Sana depuis sa tendre enfance passée à Constantine jusqu’à nos jours en passant par les affres de la guerre de libération. Une nouvelle brique à rajouter aux nombreux témoignages qui constituent la matière première des chairs d’Histoire. L’auteur, «Mourad», résume son œuvre en ces termes : «Ce livre est le récit d’un enfant de Constantine qui, très jeune, a ressenti l’injustice oppressive de sa condition ‘’d’indigène’’, ce qui l’a conduit à s’engager très tôt dans un combat pour la libération de son pays du joug colonial qui a duré 132 ans.

Sur le point d’être arrêté, Mourad doit prendre la fuite qui le mènera de Constantine à Marseille, puis à Lyon où il bénéficiera du soutien de militants français ayant choisi la lutte pour la lutte du peuple algérien et sera exfiltré vers la Suisse, comme plusieurs de ses compatriotes.

A Genève, il continuera la lutte aux côtés d’autres combattants réfugiés et rejoindra la délégation permanente du Croissant-rouge algérien à Genève, qui lui confiera les affaires sociales. Puis, il est intégré dans le groupe chargé de la logistique autour de la délégation du FLN, aux négociations des Accords d’Evian.

A l’Indépendance, Mourad participera à la construction de son pays ravagé par une guerre dévastatrice ayant duré sept ans et demi. en tant que militant diplomate, il représentera l’Algérie en Asie, en Amérique du Nord, en Europe, en Afrique et au Maghreb.

Un récit authentique que l’auteur a voulu partager avec le lecteur afin d’honorer la mémoire de ceux qui se sont sacrifiés pour la liberté et la dignité du peuple algérien.»

Les visiteurs du Sila peuvent découvrir l’éventail de la production des éditions Média Index qui rentre dans le monde littéraire de plain-pied.

R. C.

• Abdelmadjid Sana, «Cris de douleurs des profondeurs du Rhumel», Editions Média Index, 358 pages, 1.200 DA.