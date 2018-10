Vernissage « Peinture Marines » jusqu’au 15 novembre : Abdeldjalil Machou à la Galerie Ezzou’Art

Les visiteurs de la galerie Ezzou’Art sont conviés à plonger dans l’univers de l’artiste peintre Abdeldjalil Machou, un monde ultra marin qui exprime à travers ses œuvres exposées. Baptisé "Peintures Marines", ce vernissage, inauguré le 27 octobre dernier à la Galerie Ezzou’Art (Centre commercial de Bab Ezzouar), se tiendra jusqu’au 15 novembre.

Dans une œuvre abstraite habitée par les nuances aux accents océaniques, l’artiste peintre Abdeljalil Machou aborde avec sérénité et bienveillance les thèmes des nuages. Pas moins d’une vingtaine de tableaux, dont douze en petit format, sont accrochés sur les murs de Ezzou’art galerie. Sur ses toiles on y trouve des dauphins et des baleines dans un monde obscur. Né en 1968 à Munich, en Allemagne, les nuages gris de ce pays pluvieux reviennent souvent dans ses souvenirs et dans ses toiles. «Les dauphins et les baleines ! Je trouve ça beau», nous dira Abdeljalil Machou. Dans une déclaration à El Moudjahid en marge de l’exposition, il explique : «J’ai beaucoup de respect pour l’écologie et pour le monde animal… j’estime que l’être humain doit respecter l’environnement et non pas tout détruire ». Répondant à une question relative au choix des couleurs, l’artiste nous affirme : «J’opte pour les couleurs sombres parce que j’ai du dramatique à faire passer… et quand j’ai envie de passer quelque chose de doux, j’utilise les petits formats dans lesquels je travaille sur le rose et le bleu clair.»

Artiste plasticien issu de l’école des Beaux-Arts d’Alger, Abdeldjalil Machou a passé un stage à l’école d’art d’Aix en Provence en 2000. Il a aussi travaille en tant qu’archiviste au musée des beaux-arts d’Alger de 1998 à 2003. L’artiste a participé à plusieurs expositions collectives. La première en 1994 en hommage à M. Asselah et à son fils Rabah à l’école supérieure des beaux-arts d’Alger et à la galerie Isma et la seconde, intitulée l’Art et la Révolution, au musée des beaux-arts d’Alger en 2007. On compte aussi l’exposition collective à l’espace Espana de l’institut Cervantes en 2016, celle du musée d’art moderne de la ville d’Oran (MAMO) en 2017 et du printemps des arts en 2018.

En plus d’autres expositions personnelles à l’école supérieure des beaux-arts d’Alger en 2008 et en 2018.

Sihem Oubraham