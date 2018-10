Conférence du lauréat chinois du prix Nobel de littérature, Mo Yan : Une encyclopédie littéraire

Prix Nobel de la littérature en 2012, l’écrivain chinois Mo Yan a animé une conférence de presse, mardi soir, au palais des expositions à la faveur de la 23e édition du salon international du livre d’Alger (SILA) qui se poursuit jusqu’au 10 novembre, et qui porte à l’honneur de cette édition la République populaire de Chine.

Pour sa première visite en Algérie, Mo Yan s’est dit «sidéré par la beauté ensorcelante de l’Algérie et l’accueil chaleureux de son peuple». il a précisé lors de la conférence tenue mardi soir, en présence du ministre de la Culture, Azzedine Mihoubi, qu’il songe à écrire des histoires sur l’Algérie.

Enormément influencé par les vingt premières années de sa vie passées dans la compagne chinoise après un court cursus scolaire de cinq années, Mo Yan a été obligé de passer son enfance et le début de sa jeunesse à écouter les vieux contes, notamment de la part de ses grands-parents. «Je me sentais triste de ne pas pouvoir approfondir mes études, mais cette période m’a été bénéfique pour forger l’écrivain que je suis. c’est énorme de constater que les histoires de mes parents ont été la colonne vertébrale de mon parcours littéraire», a-t-il noté.

L’écriture sur la compagne constitue la toile de fond des unités de lieu de la bibliographie de Mo Yan. il explique qu’il a découvert la ville à l’âge de vingt ans lors de l’accomplissement de son service militaire. «Même si j’ai passé beaucoup d’années en ville qu’à la compagne, je me considère comme un mauvais écran sur les mystères de la ville que je n’arrive pas à décoder. Par contre, je m’identifie dans la flore et la faune de la compagne et je suis un parfait connaisseur des secrets de mon village», a-t-il expliqué.

Classé par les critiques comme écrivain du mouvement des racines, mouvement littéraire apparu en Chine dans les années 1980, Mo Yan explique la parution de ce mouvement. «Les chinois ont découvert dans les années 1970 la littérature occidentale et latino-américaine. ils étaient éblouis par le style d’écriture. Les auteurs se sont mis à imiter ces grands auteurs mais nous avons vite compris que l’immigration ne suffit pas dans le processus de la création. Le mouvement des racines est la manière de raconter la Chine de nos ancêtres dans ce style universel», a-t-il souligné. Le prix Nobel de la littérature garde toujours l’enfant dans son âme intérieure. il avoue que cet enfant ne voulais pas le quitter jusqu’à décider de vivre avec. «L’enfant et la période de l’enfance sont très présents dans mes ouvrages. Les critiques ont souligné ce point et j’ai essayé de canaliser sa présence mais il finissait par jaillir de partout. Il faut dire que l’enfance est une période particulière dans la vie de chaque personne. les enfants ont des idées ingénieuses et une imagination débordante, ils analysent le monde d’une manière différente de celle des adultes et qui laisse méditer. J’ai donc décidé de donner plus de liberté à cet enfant qui est en moi dans mes prochains ouvrages», a-t-il lancé.

Sur la question de l’influence du prix Nobel sur sa carrière littéraire, Mo Yan a fait savoir que ce prestigieux prix donne plus de visibilité à l’international, néanmoins, ce n’est pas la consécration suprême de l’auteur vis-à-vis de ses semblables. «J’éditais 200.000 exemplaires traduits en 20 langues avant l’obtention du prix Nobel, ça a augmenté en une année à 2 millions d’exemplaires traduits en 50 langues. La Chine a toujours enfanté de grands écrivains qui méritent ce titre, le prix Nobel n’est pas un prix sportif attribué au meilleur du monde», a-t-il noté avec beaucoup de modestie.

Lecteur uniquement au mandarin (langue officielle de la république populaire de la Chine), Mo Yan a précisé que ses lectures sont des gouttes de l’océan de la créativité littéraire mondiale. Il a préconisé d’organiser plus de salons du livre pour plus de traduction tout en montrant son vif souhait de découvrir davantage la littérature algérienne et arabe. «Les salons du livre sont censés rapprocher les cultures et créer une coopération littéraire entre les nations. J’ai lu les œuvres de Naguib Mahfouz et je souhaiterais voir les œuvres de l’Algérie traduites en mandarin ainsi que les œuvres arabes. La littérature arabe est un inépuisable trésor de l’humanité», a-t-il encore noté. Mo Yan a enfin déclaré son regret de ne pas écrire beaucoup sur le quatrième art, il fait savoir qu’il devrait se concentrer davantage sur l’écriture dramaturgique prochainement.

Kader Bentounès