23e Sila : Affluence notable

Le 23e Salon international du livre d'Alger (Sila), qui a ouvert ses portes au public mardi à Alger (palais des Expositions, Pins-Maritimes), a connu une affluence notable des visiteurs, dès les premières heures d'ouverture.

Inauguré officiellement par le Premier ministre, Ahmed Ouyahia, lundi, ce 23e Sila accueille en invité d'honneur la Chine, représentée par une délégation de plus de 150 hommes de lettres et de culture. Pour cette édition 2018, les organisateurs du salon ont changé la disposition du pavillon central, principal espace d'exposition, pour permettre à l'exposant chinois d'installer un stand plus spacieux pouvant accueillir les quelque 10.000 ouvrages que constitue l'exposition. Cet espace, situé à l'entrée du pavillon, a drainé, à lui seul, un grand nombre de visiteurs, venus assister aux premières rencontres avec les hommes de lettres chinois dont le Prix Nobel 2012 de littérature, Mo Yan. Les maisons d'édition algériennes, habituées du Sila, ont pour la plupart choisi de reconduire les mêmes concepts et stands que pour les précédentes éditions du salon.

Comme chaque année, les étudiants, nombreux, ont investi le stand de l'Office des publications universitaires et les éditions spécialisées dans le livre technique à la recherche d'ouvrages intéressant leurs études.

Tout un pavillon pour le jeune public



Des maisons d'édition étrangères, proposant depuis plusieurs années des ouvrages de la littérature anglo-saxonne, connaissent déjà un rush remarqué au premier jour d'ouverture du salon qui rassemble pas moins d’un millier d’éditeurs cette année.

Les allées du Palais des expositions, décorées aux couleurs du Sila, ont vu l’installation d’un grand écran pour retransmettre en direct les rencontres et conférences ainsi que des points de contrôle des services des douanes et des organisateurs pour veiller au respect du règlement du salon en matière de vente et d’exposition. En début d'après-midi, le Palais d’expositions des Pins-maritimes a commencé à connaître l'afflux du jeune public pour qui les organisateurs ont réservé un pavillon entier.

Dans les allées du salon, des auteurs commençaient déjà à animer les rencontres et les séances de dédicace dans les stands de leurs éditeurs.

La première rencontre, animée par le Nobeliste chinois Mo Yan, a attiré un grand nombre de participants, également séduits par le stand de la Chine, invitée d'honneur à l'occasion du 60e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre l'Algérie et ce pays.

Ouvert au public mardi, le 23e Salon international du livre d’Alger se poursuit jusqu’au 10 novembre à la Safex. Il est ouvert chaque jour de 10h à 19h.