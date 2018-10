Béchar : Importante saisie de boissons alcoolisées

Encore une fois, les éléments de la police judiciaire de Béchar viennent de mettre fin aux agissements d’une bande de malfaiteurs spécialisés dans la vente illicite de boissons alcoolisées. Agissant sur des informations fiables et sur ordre du procureur de la République près le tribunal de Béchar, en vue d’une perquisition de la cache servant de dépôt de la marchandise, les policiers ont réussi à mettre la main sur deux véhicules de marque Peugeot Expert et Hyundai Accent, immatriculés à Béchar et chargés de 234 unités de cette marchandise, toutes marques confondues. À l’issue une fouille minutieuse du dépôt, les éléments de la P.J. ont également pu saisir 749 autres boissons de différentes marques, portant ainsi le total de cette importante saisie à 983 unités, entre canettes de bière et bouteilles de vodka et de pastis. Présentés devant le procureur de la République, les trois mis en cause arrêtés sur les lieux ont été présentés en comparution directe et placés sous mandat de dépôt.

Ramdane Bezza