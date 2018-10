Rougeole : L’épidémie éradiquée à Djelfa

L’épidémie de rougeole à Djelfa «a été éradiquée en mai dernier», a affirmé mardi le directeur de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière de la wilaya, Fellah Mohamed.

«L'épidémie de rougeole qui avait touché près de 400 personnes dans la wilaya a été éradiquée en mai dernier», a assuré M. Fellah qui animait un point de presse, en présence des responsables des services d’épidémiologie et de prévention de la wilaya. Il a cité à l’origine de ces atteintes par la rougeole, le «refus de la vaccination», jugée, selon lui, comme étant, «le seul moyen apte à éradiquer cette maladie».

«Nous ne ménageons aucun effort pour le bon déroulement des opérations de vaccination, en mobilisant tous les moyens nécessités pour ce faire», a-t-il, par ailleurs, souligné. Le directeur de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière de la wilaya a, par la même, rejeté les informations selon lesquelles «deux personnes seraient mortes de cette maladie», affirmant que cette information est «totalement fausse», car, a-t-il soutenu, «le décès de ces personnes est dû à d’autres maladies».

«Aucun cas confirmé de rougeole n’est actuellement enregistré à Djelfa», a soutenu M. Fellah, rejetant toutes les rumeurs à ce sujet.

«Des malades ont séjourné à l’hôpital et en sont sortis, et aucun cas confirmé de rougeole n’a été enregistré jusqu’à présent», a-t-il ajouté, signalant la prise, par les services concernés, de toutes les mesures préventives par, notamment, la sensibilisation des citoyens sur le bien fondé de la vaccination, considérée comme le moyen idoine pour y faire face», a-t-il soutenu.