Asphyxie au gaz : La protection civile met en garde

L’hiver arrive à grands pas, et les températures fraiches commencent à pointer du nez. Les plus frileux ont déjà allumé les chauffages. Aussi, la vigilance est recommandée d’autant que le monoxyde de carbone, qualifié d’ailleurs à juste titre de «tueur silencieux», a causé 89 décès en 2018.

En effet chaque année, des dizaines de cas de décès par asphyxie causés par les gaz de combustion sont enregistrés. C’est dans ce cadre, que la Protection civile a lancé cette semaine une campagne nationale de prévention sur les risques d'asphyxie par le gaz, le monoxyde de carbone et autres accidents ménagers.

«Les statistiques de la Protection civile font ressortir que plus de 2.928 personnes incommodées ou intoxiquées par les gaz brulés ou le monoxyde de carbone sauvées, et 134 sont malheureusement décédées durant l’année écoulée, alors que 89 décès ont été enregistrés durant les 8 premiers mois de l’année en cour », a déclaré le sous-directeur des statistiques et de l'information à la direction générale de la Protection civile, le colonel Farouk Achour, lors d’une rencontre de sensibilisation organisée au siège de l’espace médiatique de cet organisme, à Ain Naâdja.

Il faut dire que la majorité des décès par asphyxie causés par des gaz sont dus, selon le colonel Achour, à une erreur de prévention en matière de sécurité. «Ces erreurs se résument, en général, dans la mauvaise ou le manque de ventilation, la non conformité des équipements de chauffage, le mauvais montage et l’installation de ces équipements par un personnel non qualifié», a-t-il dit.

Le responsable a également fait savoir que cette campagne nationale sera menée durant toute la saison hivernale à travers des journées portes ouvertes au niveau des unités de la Protection civile. «Des caravanes locales sillonneront les différentes localités pour faire de l’information de proximité et diffuser des messages à même sensibiliser les citoyens sur le danger d’asphyxie et les comportements à adopter afin de préserver leurs vies et les dommages qui peuvent être générés», a-t-il précisé tout en insistant sur l’adhésion des citoyens et des associations.

En cette occasion, un appel particulier a été lancé à l’adresse des nouveaux bénéficiaires des logements lesquels, en procédant à des travaux de réfection, endommagent le dispositif d’aération sécurisé, initialement mis en place. «J’invite aussi, les citoyens à s’assurer de l’état de leur appareil avant leur nouvel usage », a déclaré le colonel Achour.

Intervenant à son tour, le directeur de la qualité et de la consommation au ministère du Commerce, Sami Koli a affirmé que tous les appareils de chauffage importés sont systémiquement contrôlés par les services du ministère. «Les produits non conformes aux règles de sécurité sont interdits d’entrer»,

a-t-il insisté.

D’ailleurs, Il a soutenu, dans ce sens, que les producteurs nationaux de ce type d’appareils sont eux aussi « suivis et contrôlés ». Aussi, au vu des nouvelles mesures de contrôle strictes imposées par le département du commerce, « le nombre d’appareils non conformes recensés est passé de 30.000 en 2014, à seulement 100 cette année», a-t-il conclu.

Sarah A. Benali Cherif

-------------------------------

Bon à savoir

• L'asphyxie est un terme médical signifiant l'arrêt plus ou moins long de la circulation d'oxygène dans le corps. L'asphyxie de l'humain est une urgence médicale. Sans action extérieure, l'asphyxie mène rapidement à l'inconscience puis à la mort. Une asphyxie prolongée peut également entraîner des séquelles au cerveau

• Le monoxyde de carbone est un gaz incolore et inodore. Sa densité est voisine de celle de l’air. Sa présence résulte d’une combustion incomplète, et ce quel que soit le combustible utilisé : bois, butane, charbon, essence, fuel, gaz naturel, pétrole, propane. Il diffuse très vite dans l’environnement.

• L’intoxication aiguë est spectaculaire car souvent plusieurs membres d’une même famille sont touchés.

• Pour ce qui est des proportions, il est indiqué que 0,1 % de CO dans l’air tue en une heure, 1 % de CO dans l’air tue en 15 minutes, tandis que 10% de CO dans l’air tuent immédiatement.

S. A. B. C.