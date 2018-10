Drogue : Quand les jeunes tombent dans le piège

Le phénomène de la drogue devient de plus en plus transfrontalier. Le fléau prend de l’ampleur, et l’Algérie n’y échappe pas aujourd’hui. Dans les quartiers et même dans les établissements scolaires, la toxicomanie est une menace certaine, un cauchemar quotidien vécu par les parents et les enseignants.

Le spectre de la drogue plane de nos jours sur toutes les cités, où des jeunes, victimes de l’oisiveté et d’un manque de sensibilisation à ce danger qui avance à grands pas, finissent par sombrer dans la consommation de toutes sortes de drogues, dures y compris. Les spécialistes, psychologues et sociologues, en effet, ne cessent de tirer la sonnette d’alarme sur ce fléau ravageur qui n’épargne ni femmes ni enfants, de tous les milieux. Un médecin parle de 23.0000 jeunes de moins de 16 ans qui ont déjà consommé de la drogue en 2017. Un chiffre qui a pratiquement doublé par rapport à 2012, selon ce médecin toujours. D’autres statistiques, rendues publiques par l’Office national de lutte contre la drogue et la toxicomanie, confirment ce constat et viennent, ainsi, dresser un tableau sombre de l’étendue du problème, avec plus de 17.500 toxicomanes pris en charge par les centres spécialisés durant l’année 2017. Parmi ces derniers, plus du tiers sont âgés de 26 à 35 ans. Le rapport de l’Office toujours, pour la même période, fait état de 16.218 consultations externes, 1.177 hospitalisations volontaires alors que 172 toxicomanes avaient fait l’objet d’injonctions thérapeutiques. Le même document fait ressortir que 1.782 femmes ont bénéficié de traitement. Il faut dire aussi que les quantités de drogue saisies par les services de sécurité renseignent, on ne peut mieux, sur l’ampleur du problème.

La Forem s’inquiète de la prolifération du fléau dans les écoles

Les élèves, en effet, ne sont plus à l’abri de cette menace persistante qui les guettent. Ces derniers deviennent très souvent des proies pour des bourreaux qui ne sont autres que leurs camarades de classes. Les résultats des enquêtes réalisées par la Fondation nationale pour la promotion de la santé et le développement de la recherche convergent vers cette réalité amère, avec 15% de collégiens qui en consomment, contre 27% pour les lycéens et 31% pour les étudiants. Ces données, à vrai dire, sont révélatrices de la consommation de drogue en milieu scolaire. Beaucoup vont jusqu’à imputer la violence dans le milieu scolaire à ce phénomène qui prend forme. Au début, des «bonbons» sont proposés aux élèves, mais qui, en réalité, ne sont autres que des drogues en bonne et due forme faisant de l’élève un futur «accro».

Aujourd’hui, la communication et la sensibilisation restent les seuls remparts contre le fléau qui gagne du terrain, pour s’ériger en mal, ne reculant devant rien, notamment avec l’ouverture de l’espace extérieur sur d’autres valeurs et cultures incompatibles avec les nôtres lesquelles représentent, du coup, un danger pour les adolescents en premier lieu. Le résultat : beaucoup finissent par s’adonner aux psychotropes qui peut les pousser jusqu’au suicide.

« Avenir des jeunes, dit non à la toxicomanie !»

Le mouvement associatif s’est mobilisé, ces dernières années, avec la naissance de nombreux relais de la société, pour lutter contre le fléau de la drogue, et ce, à travers des journées d’information et des caravanes qui sillonnent les quartiers pour informer des dangers. C’est ainsi, que l’association «Avenir des jeunes», riche d’une expérience de quinze années sur le terrain, est revenue, cette fois-c i, pour tendre la main aux jeunes qui ont vécu les affres de la drogue, depuis la place de la Grande Poste. M. Benturki Khaled, président, nous dira qu’une caravane se déplacera dans 20 communes du grand Alger durant deux mois, afin de sensibiliser les jeunes sur les méfaits de la drogue. Il précisera que durant la première halte, pas moins de 2.000 flyers et dépliants distribués, avant de poursuivre que le stand implanté, au niveau de la placette, n’a accueilli moins de 200 visiteurs, avant d’ajouter qu’une vingtaine toxicomanes avaient exprimé le vœu de bénéficier de cures de désintoxication dans des centres spécialisés, utilisant ainsi, comme intermédiaire l’association. M. Benturki ne manquera pas de signaler aussi, que son organisation a signé une convention avec trois établissements spécialisés ; à savoir ceux de Chéraga, Rouiba et Fouka. Depuis la création de cette association, prés de 1500 jeunes ont été dirigés vers ces mêmes structures. Il fera remarquer par ailleurs qu’une fois guéris, ils sont orientés vers des établissements de formation professionnelle pour faciliter leur insertion professionnelle et sociale. Le président de «Avenir des jeunes » reviendra également sur le manque d’établissements spécialisés, affirmant que très souvent, au niveau de l’hôpital de Blida, la durée du séjour du toxicomane ne dépasse pas les 24h, ce qui est insuffisant pour une réelle prise en charge.

Ce dernier estime que le seul bouclier contre ce fléau ravageur chez les jeunes notamment demeure la sensibilisation et l’implication de tout le monde, à commencer par les parents, l’école, la mosquée et les médias.

Samia D.