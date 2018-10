Lutte contre la migration clandestine : Des approches divergentes

Après l’Europe où elle a chamboulé le paysage politique, la crise migratoire fait l’actualité en Amérique. Pour faire face et empêcher l’entrée de la vague de migrants centraméricains fuyant la violence et la misère dans leur pays, l’administration Trump a décidé le déploiement à la frontière mexicaine de plus de 5.000 militaires américains.

«Nous ne permettrons pas à un large groupe d'entrer aux Etats-Unis d'une façon dangereuse et illégale", a, pour sa part, assuré Kevin Mc Aleenan, le patron du service des douanes et de la protection des frontières. Cette caravane de milliers de migrants tombe à pic pour le locataire de la Maison Blanche. Elle lui fournit les arguties pour défendre sa politique anti-immigration dans la perspective des élections législatives du 6 novembre, qui pourraient être favorables à ses opposants démocrates.

Une thématique récurrente

En fait, la question de la migration, en Europe notamment, fait partie de ces sujets que les hommes politiques exploitent à satiété pour se repositionner sur l’échiquier politique national et international. Et pour cause, le thème est porteur, surtout pour les partis d’extrême droite et les populistes qui y voient là l’épouvantail, qui permet de faire peur aux populations et partant, de les pousser à se réfugier dans les bras de ceux qui se présentent comme les garants de la préservation de leur intégrité physique et morale. Il est vrai que cette situation a été favorisée, d’une part, par les flux de plus en plus importants de migrants fuyant les conflits armés et ceux qui sont à la recherche de meilleures conditions de vie en raison de l’absence de toutes perspectives économiques dans leurs pays d’origine, et d’autre part, par les attentats terroristes meurtriers menés en Europe au nom de l’islam. Ils ont ainsi contribué à l’émergence d’un rejet de plus en plus grand de tout ce qui est migrant. De la xénophobie. Dès lors les gouvernements en place se sont trouvés face à un dilemme. La décision d’ouvrir les frontières et d’accueillir les migrants a offert sur un plateau d’argent des arguments électoraux aux partis populistes et d’extrême droite. Leurs succès successifs lors d’élections électorales en témoignent et la sanction a été à chaque fois immédiate pour les partis ouverts à l’accueil des migrants. D’où les tergiversations constatées. Les fissures de plus en plus importantes dans l’édifice de la maison Bruxelles ne sont en réalité que la conséquence des divergences d’approche entre les 28 Etats de l’Union quant aux mesures à prendre pour trouver une solution au problème. Les pays européens, France en premier, ont été accusés par les ONG d’avoir sacrifié pour des considérations électorales les valeurs humanitaires qui ont toujours guidé ces démocraties. D’autant que la méditerranée s’est transformée, au fil des tentatives de traversées clandestines, en un vaste cimetière pour des milliers de migrants. Plus de

300 000 morts ont été recensés indiquera Mme Catherine Wihtol de Wenden, spécialiste des migrations internationales et auteure de nombreux travaux et études de terrain sur ce sujet.

Un traitement sécuritaire

Pour cette chercheuse, le problème est que «les thématiques migratoires sont traitées sous l’angle du contrôle» et que «les mesures proposées ne correspondent pas à la réalité». Evoquant la politique de la France, elle dira que

«la politique française a toujours été sécuritaire». Selon elle, l’erreur commise est

qu’ «on reprend les formule d’il y a trente ans» pour tenter de trouver une solution à un problème qui se pose désormais sous un autre angle. Celui de la mobilité dans un monde globalisé. De son point de vue «l’inégalité du droit de bouger est inacceptable». Et d’ajouter : «les gens aspirent à vivre dans la mobilité.» Elle va même jusqu’à considérer les politiques de dissuasion mises en place pour endiguer l’arrivée des migrants comme ‘’une stupidité’’». Quelle solution alors ? Selon elle, «dans un monde de mobilité, il serait plus judicieux d’ouvrir le marché du travail aux demandeurs d’asile. D’autant, affirme-t-elle, que «c’est une utopie de croire que le développement va mettre un terme à l’arrivée des migrants». En 2017, la France a enregistré 120.000 demandes d’asile. Mme Catherine Wihtol de Wenden regrettera que les politiques «soient obligés de suivre les sondages» et en tiennent compte dans la prise des mesures dans le traitement de ce dossier. Du côté des autorités, le ton est tout autre même si l’on prend le soin de nuancer les choses. Ainsi on affirme en premier que le souci est de «parvenir à un meilleur contrôle de la migration légale». Pour Paris, la lutte contre l’immigration irrégulière permettrait au final de préserver le droit à l’asile et de se donner les moyens d’améliorer l’accueil et la prise en charge de ceux qui bénéficieraient de ce droit une fois leur dossier traité. Du reste, fera-t-on remarquer, «le trafic de passagers vers l’Europe génère un pactole de 5 à 6 milliards de dollars». Et pour les autorités françaises, il est nécessaire d’agir de telle sorte que l’on puisse casser ce trafic. La lutte contre l’immigration clandestine, dossier que M. Messahel, ministre des affaires étrangères, a évoqué à Paris avec son homologue français à l’occasion de la tenue de la 4e session du dialogue stratégique, tenue ce 29 octobre, nécessite selon paris «une coopération régionale plus développée». Elle est même «indispensable» avec les pays d’origine, souligne-t-on. La mise en place de plate-formes suggérées dans le cadre de cette coopération souhaitée ne vise qu’à améliorer la prise en charge des migrants, car, estime-t-on, «si on peut faire les choses avant le Sahara, c’est encore mieux». Mais, précise-t-on, «il ne s’agit pas aussi de faire de la sous-traitance» ou de sacrifier les droits de l’Homme qui sont, affirmera un responsable chargé des migrations, «indivisibles».

Pour une coopération renforcée

Et lorsqu’il aura à comparer la démarche des politiques à celle défendue par les chercheurs dont celle prônée par Mme Cathérine Wihtol de Wenden, il indiquera que «le monde académique ne peut pas donner une réponse sure et certaine en sciences humaines. Et d’ajouter que «les choses ne fonctionnent pas comme cela». En fait, pour la France, l’objectif avoué est de traiter les choses en amont, car, affirme-t-il, «il serait choquant de voir la dignité d’un demandeur d’asile mise à mal». Et pour cela, il faut traiter les situations selon leur mérite.

Nadia Kerraz