Soudan du Sud : Signature d’un nouvel accord de paix

Le chef rebelle sud-soudanais Riek Machar est arrivé hier matin à Juba, après plus de deux ans d'absence, pour participer à une cérémonie célébrant la signature d'un nouvel accord de paix au Soudan du Sud, ont rapporté des médias locaux. M. Machar, qui aux termes de cet accord doit retrouver son ancien poste de vice-président, n'a plus remis les pieds à Juba depuis qu'il a dû fuir précipitamment la capitale en juillet 2016 après des combats meurtriers entre ses hommes et les forces gouvernementales. Le président soudanais Omar el-Béchir est arrivé à Juba, ainsi que la nouvelle présidente éthiopienne. Le chef de l'Etat somalien était attendu dans la matinée et l'Ouganda devait être représenté par un conseiller spécial du président Yoweri Museveni. Ce nouvel accord de paix laisse sceptiques de nombreux observateurs, qui soulignent que faire travailler ensemble MM. Kiir et Machar ne sera pas une mince affaire, leur coopération ayant toujours dans le passé abouti au chaos et au conflit.