Combats dans l’est de l’Ukraine : Peu de progrès dans les pourparlers

Les pourparlers pour mettre fin aux combats dans l’est de l’Ukraine ont réalisé peu de progrès malgré les efforts multilatéraux, a indiqué, mardi la Secrétaire générale adjointe des Nations Unies aux affaires politiques, Rosemary DiCarlo. "Le conflit dans l’est de l’Ukraine, qui est entré dans sa cinquième année, demeure une menace active à la paix et à la sécurité internationales", a-t-elle déclaré lors d’une réunion du Conseil de sécurité. Sur le terrain, "l’escalade des hostilités alimente l’insécurité et l’incertitude sur les intentions des parties", a expliqué la haut-fonctionnaire onusienne, qui a mis en cause l’insuffisance de la mise en œuvre des accords de Minsk, malgré les différentes négociations en cours qui se poursuivent dans l’espoir de parvenir à des points de convergence. Mme DiCarlo a toutefois noté que l’incidence de la violence cet été a été la plus basse comparée "à toute période équivalente" depuis le début du conflit en 2014.