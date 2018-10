Infrastructures : Des équipements pour le stade de Mostaganem

Des équipements d’une valeur de 44 millions DA ont été acquis pour l'entretien du stade chahid Mohamed-Bensaid du complexe sportif commandant Ferradj de Mostaganem, a-t-on appris lundi du directeur de wilaya de la jeunesse et des sports, Ramdane Benloulou. Entrant dans le cadre du projet de réhabilitation du complexe sportif commandant Ferradj, cette opération permettra la réfection du gazon naturel du stade chahid Mohamed-Bensaid et du terrain de réplique et celui des entraînements, a-t-il indiqué. Ces équipements permettent le suivi, la maintenance et la préservation du gazon naturel de la pelouse qui accueille les matches de l’ES Mostaganem évoluant en ligue 2 professionnelle de football Mobilis depuis le début de la saison. Une session de formation, encadrée par un expert, a été organisée la semaine dernière en faveur de 10 agents chargés de la maintenance des stades de Mostaganem, Mascara et Médéa, sur les modalités de réfection du gazon naturel et d'utilisation de ces équipements. La piscine olympique sera réceptionnée avant la fin de l’année en cours et la salle omnisports durant le premier trimestre 2019, selon M. Benloulou. Le complexe sportif commandant Ferradj de Mostaganem a bénéficié d’une opération de réhabilitation et de réfection du stade de football, de la piscine, de la salle omnisports et des terrains ouverts de basket-ball, de volley-ball et de tennis pour une enveloppe de 1,150 milliard de DA.