Gym/Mondiaux-2018 : Les Chinois décrochent le titre par équipes

Les gymnastes chinois ont été sacrés champions du monde de gymnastique artistique par équipes (256,634), devant les Russes (256,585) et les Japonais (253,744), vainqueurs sortants, lundi à Doha. Les trois nations montées sur le podium mondial décrochent par la même occasion leur qualification pour les jeux Olympiques 2020 à Tokyo. Au palmarès, la Chine, en bronze il y a trois ans, succède au Japon, médaillé d'or en 2015 devant la Grande-Bretagne, un an avant de conquérir le sacre olympique à Rio. Mardi, place à la finale dames par équipes, promise aux Américaines, qui ont dominé les qualifications de la tête et des épaules, dans le sillage de leur irrésistible chef de file, la quadruple championne olympique en titre Simone Biles, de retour sur la scène internationale pour la première fois depuis des JO-2016 fastueux.