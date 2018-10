Cyclisme- Burkina Faso 2018 (4e étape) : Deuxième victoire du burkinabé Mathias Sorgho

Le Burkinabé Mathias Sorgho a remporté la 4e étape du Tour cycliste international du Burkina Faso, disputée lundi entre Laye et Ouahigouya (148 km), et endosse du même coup le maillot jaune de leader au classement général. Déjà vainqueur de la deuxième étape de l’épreuve, Sorgho a bouclé le parcours au sprint en 3h 32 min 27 s, devant Guy Smet et Rick Nobel. Au classement général, le Burkinabé possède 22 secondes d’avance sur Sjors Handgraaf. Rick Nobel est troisième à 1min 49. La 5e étape, prévue mardi, se disputera entre Yako et Ziniare sur une distance de 145,6 km. Treize (13) nations, dont l'Algérie représentée par 5 coureurs du club continental Sovac Natura 4 Ever, prennent part à ce 31e tour du Faso, prévu en 10 étapes.