Qwan Ki Do / Championnat d'Afrique 2018 : Dernier stage de préparation

La sélection algérienne de qwan ki do, composée de 26 athlètes, entamera vendredi prochain à Souidania (Alger), son dernier stage de préparation en prévision de la 3e édition du Championnat d'Afrique des nations et du 7e tournoi international des clubs champions, prévus à Alger du 8 au 11 novembre 2018. Le président de la Ligue d'Alger de la discipline, Farid Mousli, a indiqué à l'APS que "les préparatifs pour l'organisation de ces deux compétitions qui se dérouleront à la Coupole au Complexe olympique Mohamed Boudiaf, sont bouclés sur les plans technique et organisationnel", assurant que "l'Algérie sera prête à accueillir ces évènements". Pour le rendez-vous continental, près de 240 athlètes sont attendus à Alger. L'Algérie participera avec 21 athlètes dont cinq dames. "La moitié des concurrents algériens vont participer pour la première fois à ce genre de rendez-vous. Ils seront toutefois soutenus et encouragés par leurs coéquipiers chevronnés", a fait savoir Mousli. En prévision de la participation algérienne à ce tournoi international, le staff technique a opté pour quatre clubs : MC Gué de Constantine, ARB Alger-Centre, NR Saoula et Widad de Bab El Oued. Douze clubs de divers pays d'Europe y sont attendus. Outre l'Algérie, pays organisateur de cette troisième édition des championnats d'Afrique des nations de qwan ki do, dix (10) autres pays ont confirmé leur participation. Il s'agit de : Ghana, Gabon, Sénégal, Mali, Maroc, Egypte, Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Congo, et la Centrafrique.