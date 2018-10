Championnat arabe des clubs (dames - 1/4 de finale) : Le GSP éliminé face a AL Fahys (75-78)

Les basketteuses algériennes du GS Pétroliers se sont inclinées face à leurs homologues jordaniennes d'Al-Fahys sur le score de 78 à 75, en quart de finale du Championnat arabe des clubs champions 2018, disputé lundi à Alexandrie (Egypte). Les deux premiers quarts de finale ont enregistré les qualifications de l'ES ES Cap Bon (Tunisie) devant Al-Nasr de Dubaï (Emirats arabe unis) sur le score de 83 à 48 et Al Ahly du Caire (Egypte) devant l'AS FAR (Maroc) par 100 à 85. Le dernier quart prévu en soirée oppose le tenant du titre Homenetmen (Liban) au club organisateur le Club Olympique (Egypte). Les demi-finales auront lieu mardi, alors que la finale se jouera le mercredi 31 octobre.



Résultats des quarts de finale :

ES Cap Bon (Tunisie) - Al-Nasr de Dubaï (Emirats arabe unis) 83-48

Ahly du Caire (Egypte) - AS FAR (Maroc)100-85

GS Pétroliers (Algérie) - Al-Fahys (Jordanie)75-78

Homenetmen (Liban) - Club Olympique (Egypte)En cours

Demi-finales :

ES Cap Bon (Tunisie) - Vainqueur Homenetmen (Liban) - Club Olympique (Egypte)

Ahly du Caire (Egypte) -Al-Fahys (Jordanie).