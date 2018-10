Super Coupe d’Algérie : Le CS Constantine intensifie sa préparation

Le CS Constantine a intensifié sa préparation en prévision du match de Super Coupe d'Algérie de football contre l’USM Bel-Abbès, notamment sur le double plan tactique et psychologique, pour être prêt le jour J.

Cette rencontre, qui opposera demain, au stade Mustapha-Tchaker de Blida, le champion d'Algérie sortant au vainqueur de la Coupe d’Algérie, "est prise au sérieux" depuis quelques jours par toute l'équipe qui a profité du report du match de championnat contre la JS Kabylie, initialement prévu samedi, pour bien préparer la SuperCoupe, a fait savoir le chargé de communication du CSC, Salim Laieb. L'entraîneur Abdelkader Amrani a programmé, depuis vendredi, du bi-quotidien ainsi qu’un match amical contre l’AS Aïn M'lila qui s’est terminé en faveur des Vert et Noir sur le score de 1 à 0. Le coach tlemcenien prévoit également deux autres séances d’entraînement au stade de Blida avant la rencontre, selon la même source. Lors du test amical contre l’ASAM, Amrani, qui s’est montré "très rigoureux", a mis en application ses choix tactiques et évolué avec les cadres de l’équipe, notamment ceux qui reviennent de blessure, afin de mettre au point la formation avec laquelle il évoluera jeudi. Pour les coéquipiers de Bencherifa, qui ont affiché, lundi, à l'entraînement un bon état d’esprit, cette rencontre est plus qu’un match de Super Coupe, car la victoire veut dire, affirme-t-on, "non seulement un trophée de plus dans le palmarès du club, mais aussi serait synonyme d’un éventuel retour dans la course au titre de champion". Lors d’une visite effectuée la semaine dernière à l’équipe, le wali de Constantine, Abdessamie Saidoune, qui a souligné l’importance de décrocher la Super Coupe pour renouer avec la victoire et bien se préparer à la Ligue des champions, avait motivé le staff technique et les joueurs du CSC, leur promettant une prime en cas de victoire. La formation du CS Constantine, qui s’envolera mardi matin à Alger avant de rejoindre Blida pour disputer la première Super Coupe de son histoire, sera soutenue par un grand nombre de ses supporters, pour lesquels 18.000 billets ont été réservés par la Fédération algérienne de football (FAF), a-t-on