Dans la lucarne : Ils se croient déjà grands !

Le football est une discipline qui s’apparente à une école de formation. Elle peut inculquer à ses hommes les vertus de la bonne camaraderie et aussi le vivre ensemble, un sujet en vogue de nos jours. Grace à ce sport, vous apprenez l’humilité, la sagesse mais aussi comment s’intégrer au sein du groupe auquel on appartient sans trop d’embûche. La grande réussite, c’est d’être accepté par ses coéquipiers, mais aussi par le public et l’entourage du club. Là, on peut dire que le jeune joueur, s’il suit scrupuleusement les consignes, il est certain qu’il sera, un jour ou l’autre, un «grand». Le moins que l’on puisse dire, c’est que la voie qu’il suivra sera parsemée immanquablement de roses et lui sera plus facile du fait que tout le monde va l’aider, surtout s’il est pétri de qualités. Toutefois, les spécialistes de tout bord assistent un peu ahuris au fait que les joueurs de nos jours, à peine la catégorie des U20 (ex-junior) intégrées, ils estiment qu’ils sont déjà entrés de plain-pied dans le monde des grands. C'est-à-dire qu’ils deviennent ainsi, par le simple fait de rejoindre un club d’élite professionnels ; ils considèrent qu’il n’ont plus rien à apprendre de ceux qui évoluent à leurs côtés. De plus, il ne veulent pas entendre parler de «banc». C'est-à-dire de jouer comme doublure ou remplaçant. Pour ces jeunes joueurs, le fait d’être titulaires, son poste de prédilection lui revient de droit, comme un poste par « décret ». Il doit jouer régulièrement, même si ceux qui jouent au même poste que lui sont meilleurs. Des cas d’indiscipline sont, ces derniers temps, dans toutes les «bouches ». Le sujet mérite qu’on s’y attarde un peu. Ce n’est pas de la prose ou de la poésie ou simplement des paroles en l’air pour amuser la galerie. Ces cas d’indiscipline apparaissent chaque saison que Dieu fait dans nos clubs de 1re division. Cela ne signifie que les autres divisions sont mieux logées. Bien au contraire, cela fonctionne avec un effet d’entraînement, puisqu’il y a comme une contagion qui est en train de se répandre à une vitesse grand «V» dans notre championnat national de football. Et cela est étayé, comme dirait l’autre, avec des faits qui ont eu lieu ces derniers temps et saluant le comportement des présidents de clubs qui ont bien réagi en sanctionnant ou tout simplement en «chassant» le (ou les) joueurs fautifs des rangs de l’équipe. À Sétif, lors d’une compétition majeure comme la Ligue des champions d’Afrique, notamment les demi-finales de la Ligue des champions d’Afrique devant le représentant égyptien d’Al Ahly, Hammar, le président du club, n’avait pas accepté les sautes d’humeur du joueur, Anes Saâd, âgé de 22 ans après son entrée en seconde mi-temps. Ce dernier voulait tout simplement jouer comme titulaire à part entière estimant qu’il fait partie des éléments inamovibles dans le club de Aïn El Fouara. Par conséquent, Saâd ne cachant pas son mécontentement, fut écarté des rangs de l’équipe et sera probablement cédé le prochain mercato hivernal. C’est ce qu’avait fait la JSK avec Boukenchouche avant de revenir à de meilleurs sentiments parce que le joueur sélectionné par Madjer ne voulait pas de club étranger. Au CRB, un cas identique, celui du gardien Si-Mohamed Cédric, Kenniche. Ce dernier cas est celui de Aïn M’lila, avec le joueur Mokhtar Lemhane .

Il y a certainement beaucoup d’autres cas de joueurs qui ne veulent pas du statut de remplaçant comme s’ils avaient signé un contrat de titulaire. Ce qui est impensable, puisque cela n’existe nulle part. Nos joueurs doivent accepter la concurrence et prendre leur mal en patience. Ils finiront par s’imposer un jour ou l’autre dans notre championnat. Mieux vaut tard que jamais comme le dit l’adage.

Hamid Gharbi