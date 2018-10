Ligue 1-Mobilis (12e journée), MCA 0 - JSS 0 : Inefficaces Mouloudéens, solides Sudistes

Le Mouloudia d’Alger et la JS Saoura n’ont pas pu se départager hier, au terme d’une rencontre serrée qui n’a pas permis à l’une des deux équipes de prendre l’avantage sur l’autre. Malgré sa domination, le MC Alger n’a pas réussi à faire la différence face à une solide formation sudiste qui ne s’est pas déplacée à Alger pour faire de la figuration, opposant un résistance farouche à l’équipe hôte.

Il faut dire aussi que les Mouloudéens se sont montrés inefficaces au vu des innombrables occasions de but qu’ils ont réussi à se procurer.

Les Haddouche, Bendebka, Nekkache, Derrardja et autres ne se sont pas montrés adroits dans le dernier geste. Certes, Boulaouidet et ses coéquipiers se sont bien défendus, avec une occupation du terrain rationnelle, notamment au milieu de l’entrejeu, qui a compliqué la tâche d’Adama and Co. Le dispositif tactique mis en place par le coach de la Saoura, Nabil Neghiz, s’est avéré judicieux, même si les Mouloudéens ont bien eu quelques actions nettes de scorer, qu’ils ont manquées, hélas, pour eux et au grand dam de leurs supporters. À noter qu’en l’absence de Neghiz du banc de son équipe, en raison de sa suspension pour un match, c’est son valeureux adjoint Karim Zaoui qui a dirigé l’équipe au niveau de la main courante.

Au moment où le nouvel entraîneur Adel Amrouche a entamé son premier match officiel à la tête du Mouloudia, le portier Morcely a lui aussi fait sa première apparition sous les couleurs mouloudéenes, en l’absence de l’habituel titulaire Chaâl, suspendu pour trois rencontres, suite aux débordements survenus, lors du match CABBA-MCA.

Pour sa part, blessé à la main suite à une agression en fin de match, lors du même match, l’habituel capitaine du Mouloudia, Hachoud, n’a pas non plus été de la partie. À noter aussi les deux nettes dernières occasions de but du club algérois en toute fin de rencontre manquées respectivement par Bendebka, suite à un splendide sauvetage de Natèche, et par Derrardja, idéalement placé qui tire mollement dans la balle qui atterrit dans les bras du dernier rempart de la JSS.

Bonne opération des Bécharis qui se sont bien battus et qui n’ont pas volé le point du match nul, même si l’on estime que le MCA avait les possibilités de sortir vainqueur de cette confrontation. Et dommage pour Bourdim et ses partenaires qui ont manqué l’occasion d’enchaîner une quatrième victoire consécutive, qui leur aurait fait beaucoup de bien et qui leur aurait permis de bousculer les équipes qui occupent le podium.

Mohamed-Amine Azzouz