M. Bedda s’entretient avec l’ambassadeur du Qatar

Les relations bilatérales algéro-qataries, notamment le «renforcement de la diplomatie parlementaire» et le partage de l'expérience algérienne en matière d'action parlementaire, ont été au centre des entretiens entre le ministre des Relations avec le Parlement, Mahdjoub Bedda et l’ambassadeur du Qatar à Alger, Hassan Ibrahim El-Malki, a indiqué un communiqué du ministère.

Les deux parties ont passé en revue, lors de cette audience, «les relations solides et privilégiées unissant l’Algérie et le Qatar, et les voies de leur renforcement et développement, au mieux des intérêts des deux pays frères dans tous les domaines, notamment en matière de renforcement de la diplomatie parlementaire et le partage de l’expérience algérienne en matière d’action parlementaire», a précisé le communiqué.

Le ministre a présenté, en cette occasion, un aperçu sur la création, l'organisation et le rôle pivot du ministère dans la coordination des relations entre les deux pouvoirs, exécutif et législatif, ainsi que les prérogatives du ministre des Relations avec le Parlement, mettant en avant, à ce titre, les efforts «importants» consentis par l’Etat dans divers domaines, sous la direction du Président de la République, Abdelaziz Bouteflika.