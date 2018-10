Algérie - Royaume-Uni : Renforcement de la coopération

Le ministre des Finances, Abderrahmane Raouya, et le représentant personnel du Premier Ministre britannique pour le Partenariat économique avec l’Algérie, Lord Richard Risby, ont examiné, hier à Alger, l’état de la coopération entre les deux pays, et les perspectives de son renforcement. En présence de l’ambassadeur du Royaume-Uni en Algérie, M. Barry Robert Lowen, M. Raouya a donné un aperçu général sur «l’évolution positive» des principaux indicateurs macro-économiques de l’Algérie. Lors de cette rencontre, M. Raouya a présenté également les différentes «réformes» en cours dans le domaine financier. Pour sa part, Lord Risby a salué les efforts entrepris par l’Algérie pour mener ses réformes, en réitérant, à cette occasion, la disponibilité de son pays à identifier les actions de coopération devant contribuer à la réussite de ces réformes, notamment dans les domaines de la Bourse, de modernisation bancaire et des financements alternatifs. Le responsable britannique a aussi exprimé la volonté de son pays à renforcer les relations de coopération bilatérales avec l’Algérie dans les différents domaines.