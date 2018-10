M. iguer, invité de la chaîne III : « Le livre a besoin de mesures incitatives »

Le Commissaire adjoint du Salon international du livre d’Alger, Mohamed Iguer, a été lundi, jour de l’ouverture officielle, l’invité de la rédaction de la chaîne III.

Pour Mohamed Iguer, cette édition, la 23e, est exceptionnelle du point de vue de son invité d’honneur, la Chine, pays de 4.000 éditeurs, et pour la présence du récipiendaire du Nobel de la littérature, l’écrivain Moyan.

«La Chine est un pays ami de l’Algérie. C’est le premier à avoir reconnu le GPRA», rappelle Mohamed Iguer qui souligne qu’il y aura plus de 1.018 éditeurs et ce, pour la première fois, avant de noter que les organisateurs tablent sur la présence de 2 millions de visiteurs cette année.

A la question du prix du mètre carré des stands qui a augmenté, M. Iguer dédramatise et note qu’il ne s’agit que de 8 DA le mètre carré. Il rappelle aussi que le budget du Sila est en baisse et que les sponsors ne se bousculent pas au portillon. La promotion du livre en Algérie est toujours d’actualité et Iguer reconnaît que les difficultés persistent en dépit du fait que les éditeurs ont aujourd’hui un statut à la faveur de la loi de 2015 qui a favorisé le livre. Le ministère de la Culture a, selon lui, aidé directement les éditeurs lors des manifestations «Tlemcen, capitale de la culture islamique» et «Constantine, capitale de la culture arabe».

Il ajoute fait vivre certains éditeurs mais aussi des libraires dignes de ce nom. Cela n’explique pas les raisons qui ont poussé des libraires à mettre la clef sous le paillasson. Iguer notera aussi que le livre d’importation est en constante baisse en raison de la hausse de l’euro et de la baisse de la valeur du dinar. Il évoque que les professionnels du livre en Algérie supportent péniblement une importante fiscalité de 25%. Iguer revient sur les problèmes de la distribution et de la promotion en mettant en exergue l’absence de journalistes spécialisés en matière de critique littéraire et en absence d’émissions consacrées au livre à la radio et à la télévision, bien que des efforts soient fournis en la matière mais que cela reste insuffisant pour booster l’activité du livre en Algérie.Les éditeurs se débattent dans des problèmes liés à leur profession certes, mais cela n’est pas le propre de l’Algérie mais des pays du monde entier. Iguer estime, à juste titre, que la TVA du livre est trop élevée. «Elle était de 7% avant qu’elle n’atteigne les 20%. Et cette augmentation des taxes n’est pas de nature à faire émerger le livre surtout à l’exportation, avant de conclure en disant que le livre a encore besoin de mesures incitatives.

Abdelkrim Tazarout