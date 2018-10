23e édition du SILA : Des hommes de lettres chinois distingués

Le «Trophée de l’excellence culturelle» a été remis, hier, à six écrivains chinois par le ministre de la Culture, M. Azzedine Mihoubi. Une distinction qui leur a été décernée, pour «leur créativité, leur génie et leur excellence». C’est dans une ambiance des plus chaleureuses et conviviales que la délégation d’hommes de lettres chinois, conduite par le vice-ministre chinois de la Culture, Liang Yan Shun, a été honorée hier au palais de la Culture Moufdi-Zakaria, du «Trophée de l’excellence culturelle», par le ministre de la Culture Azzedine Mihoubi.

Ainsi, le prix Nobel 2012 de littérature, Mo Yan, décoré la veille de la Médaille de l’Ordre du mérite national «Athir», décernée par le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a été le premier à être honoré par Azzedine Mihoubi, qui a également remis le même trophée à Cao Wenxuan, Xu Zechen, Zhao Li Hong, Xin De Yong et Alaï, à l’occasion du 60e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre l’Algérie et la Chine.

Les hommes de lettres chinois ont été distingués pour leur «créativité, leur génie et leur humanisme», peut-on voir gravé sur le trophée. A l’issue de cette cérémonie, l’hôte de l’Algérie qui est en visite de travail dans notre pays, dans le cadre de la participation de la Chine, en qualité d’invitée d’honneur, à la 23e édition du Salon avec plus de 40 maisons d’édition et quelque 10.000 ouvrages en arabe, anglais et français, dédiés à la culture chinoise traditionnelle et à l’apprentissage de la langue chinoise, entre autres, sont exposés au stand de ce pays ou encore aux sciences et technologies.

M. Liang Yanshun a également exprimé sa joie de voir cette visite — la première qu’il effectue dans notre pays — coïncider également avec le 64e anniversaire du déclenchement de la Glorieuse Révolution du 1er Novembre 1954. Le vice-président du département de l’Information du comité central du Parti communiste chinois a enfin souhaité plein succès au SILA.

Intervenant à son tour, le ministre de la Culture, M. Azzedine Mihoubi, a affirmé que cette délégation de «haut niveau» est d’un «apport important» au Sila, et ce, que ce soit en ce qui concerne le nombre d’ouvrages présentés mais aussi les écrivains de renom, à leur tête l’homme de lettres chinois Mo Yan, prix Nobel de littérature, décoré de la Médaille de l’Ordre du mérite national «Athir» par le Président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika, en hommage à sa personne et à la culture chinoise.

Il est à signaler, ici, que le stand chinois est fort de plus de quarante maisons d’édition outre les auteurs présents, dont le romancier Mo Yan. Ces écrivains devront animer des rencontres avec le public au niveau du stand où sont exposés des milliers de titres en mandarin (langue officielle de la Chine).

Revenant ensuite à l’objet de cette rencontre, le ministre de la Culture a indiqué que les discussions ont surtout porté sur la nécessité «d’approfondir les échanges culturels aux fins de les hisser au niveau de la stratégie culturelle des deux pays». M. Mihoubi a également relevé que le pays invité d’honneur à cette 23e édition du Salon international du livre d’Alger a «fait part de sa disposition pleine et entière d’être le partenaire de l’Algérie dans toutes les manifestations culturelles que nous organisons».

Après le SILA, où la Chine est invitée d’honneur, rendez-vous est donné pour le 20 décembre prochain, en Chine cette fois, où des Algériens présenteront, dans ce pays asiatique, des images reflétant notre culture. Cette date, faut-il le rappeler, sera celle de la célébration du 60e anniversaire de l’établissement des relations entre les deux pays.

Il est à noter que lors d’une récente interview accordée par le ministre des Affaires étrangères, M. Abdelkader Messahel, à l’agence Chine Nouvelle (Xinhua) le ministre a affirmé que cet anniversaire porte des «significations nobles et profondes reflétant la solidité des liens entre les deux pays et peuples amis et qui n’ont vu à travers leur histoire que distinction et excellence».

Soraya Guemmouri