Grand angle : Seuil de tolérance

Les relents d’une nouvelle guerre froide s’installent sur le continent européen. La région des Balkans est devenue le creuset de frictions et de tensions entre Moscou et le monde occidentale. Les manœuvres militaires de l’Otan, qui se déroulent du 25 octobre au 7 novembre à quelques centaines de kilomètres de la frontière russo-norvégienne dans le Grand Nord, risquent d’être le pas de trop. Surnommées « Trident Juncture 18 », ces exercices sont les plus vastes de l'Alliance depuis des décennies avec quelque 50.000 soldats, 65 navires et 250 aéronefs de 31 pays. Ils visent selon les dirigeants de l’Otan à tester la capacité des alliés à venir à la rescousse d'un de ses membres agressé par un autre État…Considérée comme une provocation, la Russie a exprimé, à son tour, son intention de tester cette semaine des missiles au large de la Norvège. Même si pour le SG de l’Otan l’annonce n’est pas source d’inquiétudes, Jens Stoltenberg dissimule mal une certaine crainte de voir une forme de tension s’emparer de la zone. Lors d'une visite dans l'ouest de la Norvège, il n’a pas manqué d’affirmer attendre de la Russie « un comportement professionnel ». En septembre les forces armées russes avaient lancé leurs grandes manœuvres annuelles. Baptisées «Vostok-2018», elles ont mobilisé du 11 au 15 septembre 300.000 Russes, 3;000 soldats chinois et des troupes mongoles. Un chiffre considérable représentant plus du double des dernières grandes manœuvres de l’armée soviétique, il y a un peu plus de 35 ans. Pour les 29 pays membres de l’Otan, la vigilance était alors de rigueur et les réunions périodiques entre les militaires des deux camps n’apaisent en rien une atmosphère de plus en plus lourde. La préoccupation de l’Otan, face à une Russie qui prend de l’assurance, est évidemment le miroir de l’attitude russe en regard de ces grandes manœuvres alliées en Norvège. Depuis l’annexion de la Crimée, l’Otan et la Russie ont renoué avec cette méfiance apparemment chronique et réciproque de la guerre froide, une défiance particulièrement intense au sujet des grandes manœuvres ou de l’intervention militaire russe en Syrie…Le seuil de tolérance est-il déjà atteint ?

M. T.