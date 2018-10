Attentat en Tunisie : 20 blessés, dont 15 policiers

L'attentat suicide perpétré lundi à l'avenue Habib-Bourguiba à Tunis a fait 15 blessés parmi les membres des forces de sécurité, et 5 autres blessés parmi les civils, dont deux enfants, selon un dernier bilan fourni par le porte-parole de la Direction générale de la Sûreté nationale, Walid Hekima.

«La plupart des blessés, légèrement atteints, ont quitté les hôpitaux où ils avaient reçu des soins et seuls trois autres blessés ont été gardés en observation», a-t-il déclaré à l'agence TAP. M. Hekima a souligné que la réaction des forces de sécurité a été rapide après l'attentat suicide, intervenant après quelques secondes seulement pour établir un périmètre de sécurité autour de la scène de crime, éloigner les passants pour les protéger et permettre aux équipes techniques d'accomplir leur tâche. «C'est un acte terroriste primitif qui a échoué», a estimé la même source. Une femme de 30 ans s'est fait exploser à proximité de véhicules de police sur l'avenue Bourguiba, rappelle-t-on. Selon un dernier bilan fourni par le département de l’Intérieur, sur un total de 15 agents de sécurité admis à l'hôpital militaire, dix d’entre eux ont été maintenus sous surveillance médicale. Cinq civils ont également été évacués vers l’établissement où trois d’entre eux ont été alités. Leur état de santé est jugé «stationnaire», a indiqué, hier, le ministère de l'Intérieur. Au lendemain de cet attentat suicide, le parquet du pôle judiciaire de lutte contre le terrorisme a confié à l'Unité nationale de lutte contre les crimes de terrorisme relevant de la direction générale de la sureté nationale au Gorjani l'enquête sur l'attaque. En ce qui concerne l'auteur de l'opération terroriste, dont la dépouille a été transférée à l'hôpital Charles-Nicole, elle a fait usage d'une charge explosive. «Selon les premiers éléments de l'enquête, elle était âgée de 30 ans, originaire de Mahdia et détentrice d'une maitrise, sans être connue par les services de sécurité», a-t-on fait savoir. Le porte-parole du tribunal de première instance et du pôle, Sofiane Selliti. a indiqué que le ministère public, après avoir fait les constats qui s'imposent sur les lieux de l'attentat, a entendu tous les membres des services de sécurité et les civils blessés dans l'attentat. M. Selliti a démenti d'autre part les informations sur des arrestations parmi des personnes en lien avec l'attentat suicide.



« L’attentat terroriste a échoué. »



Le chef du gouvernement tunisien, Youssef Chahed, a affirmé que l'attentat terroriste a échoué, assurant que la lutte contre le terrorisme se poursuivait, a rapporté l'agence de presse tunisienne TAP. M. Chahed a rendu hommage aux forces de sécurité et à l'armée, promettant que «le gouvernement fera tout pour éradiquer le phénomène du terrorisme». «Le risque zéro face au terrorisme n'existe nul part dans le monde et la lutte contre ce phénomène est l'affaire de tous les Tunisiens, et toutes les forces doivent s'unir pour y faire face», a-t-il poursuivi. L'ambassadeur de l'Union européenne en Tunisie, Patrice Bergamini, a exprimé au nom de l’UE «son entière solidarité avec la Tunisie et tout son peuple» suite à l'attentat suicide perpétré à Tunis. «Je rends également hommage aux forces de sécurité tunisiennes, encore visées par une attaque terroriste à Tunis aujourd’hui», a-t-il écrit sur sa page facebook officielle. Comme le président de la commission européenne, Monsieur Jean-Claude Juncker, l'a déclaré lors de sa visite en Tunisie la semaine dernière, a poursuivi l'ambassadeur, l'Union européenne, ses Etats membres et ses institutions, se tiennent résolument aux côtés de la Tunisie dans sa marche vers la démocratie. «Nous continuerons ensemble à tout mettre en œuvre pour assurer le succès de la jeune démocratie tunisienne et l'aider à relever les nombreux défis auxquels elle fait face, y compris dans sa lutte contre le terrorisme», a conclu Bergamini.

M. T. et Agences

L’Algérie condamne « avec force »

L'Algérie a condamné, hier, «avec force»par la voix du porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Abdelaziz Benali Cherif, l'attentat suicide qui a ciblé, lundi, une voiture de la police tunisienne à l'avenue Habib Bourguiba à Tunis.»Nous condamnons avec force l'attentat suicide qui a ciblé, lundi 29 octobre 2018, une voiture de la police tunisienne à l'avenue Habib Bourguiba à Tunis», a déclaré à l'APS le porte parole du ministère des Affaires étrangères. «Nous exprimons notre sincère compassion aux familles des policiers et citoyens blessés auxquels nous souhaitons prompt rétablissement. Nous affirmons notre entière solidarité et notre soutien permanent à la Tunisie, pays frère, peuple et gouvernement face à ce fléau abject», a-t-il ajouté. Tout en condamnant vigoureusement ces actes terroristes lâches qui prouvent que le terrorisme a perdu tous ses enjeux et est désespéré de la déstabilisation de ce pays frère, l'Algérie est convaincue de la capacité de la Tunisie, forte par ses institutions et la cohésion de son peuple, à relever le défi et faire face au terrorisme, a conclu M. Benali Cherif.