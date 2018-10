29e anniversaire de la disparition de Kateb Yacine : La résistance dans les écrits journalistiques de l’écrivain

L'esprit de résistance dans les écrits journalistiques de Kateb Yacine de 1947 à 1967 a été au cœur d'une conférence organisée, samedi, à Tizi-Ouzou, lors d'une journée d’étude autour de sa vie et son œuvre.

Organisée en commémoration du 29e anniversaire de sa disparition, cette manifestation, abritée par la bibliothèque principale de lecture publique, a été placée sous le thème "Kateb Yacine et la terre des ancêtres".

Un choix qui reflète "l'amour fulgurent" pour "son pays l’Algérie, avec toute sa diversité culturelle et linguistique", a souligné la directrice de la culture, Goumeziane Nabila, lors d'une brève allocution d'ouverture.

Soulignant que ces écrits constituent "un corpus compact", Mohamed Lakhdar Maougal, professeur à l'Université d'Alger, a relevé, à l'occasion, que Kateb "intervenait en situation d’un émetteur complexe, poète, chroniqueur, conférencier, journaliste-reporter, critique littéraire et politique". Ses textes médiatiques, entre autres sa conférence à Paris sur l’Emir Abdelkader, textes poétiques, narratifs et dramatiques publiés dans des revues et journaux, présentés sur les planches de théâtres ou déclamés sur des ondes radiophoniques, n'ont "fait l’objet d’une quelconque recherche" en Algérie.

Les "activités volontaristes" de Kateb illustrent, selon Maougal, son engagement "dans le mouvement de conscientisation qui, par le canal médiatique, va le porter assez prématurément vers la réflexion critique sur l’histoire mythique et mythologique de l’Algérie".

Il a cité à ce propos, "la mythologie symbolique du rituel religieux et mythologie colonial de gestion et d’encadrement des populations". Le conférencier a relevé, par ailleurs, "le lent et laborieux travail d’un intellectuel militant soucieux de rigueur, passionné de poésie, préoccupé de liberté et vertigineusement engagé dans la bataille de l’émancipation de son peuple".

Maougal a, en outre, développé dans son discours la "visible évolution" chez Kateb, "du nationalisme militant teinté d’idéologisme identitaire arabe anticolonial" vers "un autre registre de conscience".

Celui-ci, a-t-il expliqué, était "doublement déterminé par la logique du gagne-pain et de l’exigence de reconnaissance culturelle émotionnellement et articulé au nouveau combat au service des plus démunis, des plus déshérités qui voit émerger la figure du prolétaire amazigh".

Plusieurs activités, expositions, ventes-dédicaces et ateliers sont, également, prévus durant cette journée.

Dans la région montagneuse d’Aïn Ghrour à Guelma

A Guelma, la deuxième journée des travaux de la 8e édition du forum international sur la vie et l'œuvre de l’écrivain a été consacrée à la commémoration du 29e anniversaire de sa disparition dans la région d'Ain Ghrour, la ville natale de sa famille, située dans la commune de Hammam N’bail. Les participants à ce forum, qui a débuté samedi soir au théâtre régional Mahmoud-Triki, ont déposé une gerbe de fleurs devant la stèle commémorative, érigée en 2009 à la mémoire de Kateb Yacine, dans la région montagneuse d'Ain Ghrour, à l'extrême Est du chef-lieu de wilaya.

La cérémonie commémorative de la mort de l'écrivain a comporté une visite à la zaouia Beni Keblout, un lieu de sciences et d’érudition pour les habitants de la région, dont la famille du défunt Kateb Yacine, et où les participants ont passé la journée entière. Les participants ont exprimé, à l’occasion, un vif enthousiasme pour la topographie de ce lieu, soulignant qu'il s'agit réellement d'un "lieu qui donne de l'inspiration" et qui est empreint des ouvrages littéraires de l'écrivain, d’autant que le thème de cette 8e édition du forum international a été consacré à "la géographie de Kateb Yacine". Initiée par l’association pour la promotion du tourisme et l'activité culturelle de la wilaya de Guelma, avec la participation d'un grand nombre de professeurs et de chercheurs étrangers provenant d'universités et d'organismes de recherche de France, du Brésil, du Congo, de Tunisie, du Maroc et du Liban, la 8e édition du forum international sur la vie et l'œuvre de Kateb Yacine verra la présentation de 20 conférences dédiées à l’auteur de "Nedjma".

Rappelons que l’écrivain Kateb Yacine est né le 6 août 1929 à Constantine. Il est considéré comme l'un des principaux fondateurs de la littérature maghrébine moderne de langue française, initiateur du renouvellement du théâtre algérien en arabe parlé. Prix national des Lettres en 1988, il meurt de leucémie à Grenoble le 28 octobre 1989. «La francophonie, disait-il, est une machine politique néocoloniale, qui ne fait que perpétuer notre aliénation, mais l'usage de la langue française ne signifie pas qu'on soit l'agent d'une puissance étrangère, et j'écris en français pour dire aux Français que je ne suis pas français».

R. C.